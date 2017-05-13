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母親節前夕 國民黨發起捍衛無毒家園為媽媽發聲

國民黨在母親節前夕發起捍衛無毒家園，拒絕農藥殘留放寬、瘦肉精進口。（記者蔡淑媛攝）

2017-05-13  18:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕母親節前夕，國民黨台中市黨部今天在台中火車店前發起「捍衛無毒家園」活動，拒絕農藥殘留放寬、瘦肉精和日本輻射食品進口，數十名婆婆媽媽與民眾在下午2點26分齊吹哨子、氣笛嗆蔡英文政府執政2266，要求讓媽媽、孩子食在安心。

國民黨台中市議會黨團書記長李中指出，衛福部在今年3月增訂22種農藥在蔬果等128項農產品的殘留容許量放寬20倍，這也讓台中市上學期營養午餐檢出蔬菜農藥超標也將變成都合格，這是大開食安後門，要求政府改回原標準，否則將增訂食安自治條例，防堵漏洞。

李中舉例指衛生局上學期抽檢出學生團膳食材有空心菜，農藥殘留「賽座滅」超標16倍被開罰，而原本標準值0.01ppm，現在放寬標準後就會合格了，這讓媽媽們如何安心，國民黨要為媽媽發聲，堅持無毒家園，呼籲民進黨不要換了位子，就換腦袋。

國民黨市黨部主委任杰表示，民進執政屆滿周年，但執政一年來，食安議題積怨至深！民進黨前瞻計畫大花8800億，亂花錢好開心，媽媽卻食不安心，要求「捍衛無毒家園」除了針對食品安全、反毒豬、反核食、反黑心食品、反對放寬農藥殘留標準，也要求校園安全、反對毒品除罪化、反對毒品在校園流竄，也反對意識型態之毒，期盼當政者不要操縱人民對立，真正為人民著想。

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  • 國民黨在母親節前夕發起捍衛無毒家園，拒絕農藥殘留放寬、瘦肉精進口。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨在母親節前夕發起捍衛無毒家園，拒絕農藥殘留放寬、瘦肉精進口。（記者蔡淑媛攝）

  • 國民黨在母親節前夕發起捍衛無毒家園活動，下午2點26分吹哨子嗆蔡政府執政2266。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨在母親節前夕發起捍衛無毒家園活動，下午2點26分吹哨子嗆蔡政府執政2266。（記者蔡淑媛攝）

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相關關鍵字： 國民黨 捍衛無毒家園 殘留容許量 母親節 農藥
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