防堵公營事業弊病 立委提修法

2017-05-13 17:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為加強監督中央政府轉投資事業或公私合營事業，時代力量立委徐永明提案「審計法第47條修正草案」及「國營事業法第3條修正草案」，盼將公營事業的認定標準降為政府資本或公營事業轉投資比例為20%，以加強國會監理密度。

立法院預算中心對政府投資進行調查，據其105年度報告，我國中央政府轉投資事業虧損多年，且多家公私合營的事業公股比率接近50%，有迴避政府監督之嫌，而退休軍公教人員再任、轉任政府投資事業的高階主管，其遴選過程及優渥的薪酬更是備受質疑。

預算中心報告也透露出，政府對於各事業的投資金額龐大，但未依優勢持股比率，來指派公股代表擔任公司董事長，以有效參與公司營運與管理；更甚者，部分公私合營事業董事長的薪酬發放，並未充分反映公司的實際經營規模及績效，也被外界詬病為「肥貓」。

徐永明提案指出，「國營事業管理法第3條修正草案」，將國營事業認定標準調整為政府資本達20%，透過實質監督，強化立法院監督機制，且要求具有3年以上與公司經營業務相關的專業背景及學經歷，以提高公司高階管理人員對於公司經營投入度及素質。

另，徐永明也提案修「審計法第47條修正草案」，將公營事業認定標準調整至政府資本、公營事業轉投資資本達20%者，要透過審計機關的監督，來提升公營事業效能，並減少國庫負擔，盼透過國會監督，公開揭露資訊，確保政府資本妥善運用、改善弊端。