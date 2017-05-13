建議移除「人行道絆腳石」 顏若芳遭網友洗板

2017-05-13 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員顏若芳昨在臉書發文，指人行道上常有一顆圓圓小小的「絆腳石」，她認為這些用途不一的樁點有些已經不再使用，應該要拔除而非一直放著，不過這番言論引來大批網友質疑，指那些樁點是土地測量的重要依據，批評顏「政治凌駕專業」，在該文底下留言洗版。

顏若芳昨下午於臉書發文，詢問民眾是否曾在路上常常踢到一顆圓圓的小東西，她將這些小樁點形容成「人行道絆腳石」，並質疑這些東西恐造成民眾受傷，呼籲身受其害的民眾向她投訴，若有已經用不到的也會要求全面清查移除。

不過顏若芳的該則貼文及PTT上都有許多網友質疑，指那些都市計畫樁位點，是土地開發、確定界址、建築線、路寬等的重要測量依據，即使目前用不到不代表以後沒有用。網友紛紛怒批顏神邏輯、多讀書好嗎，也有人笑稱顏是不是想上「卡提諾狂新聞」。

雖然大批質疑留言湧入，不過顏若芳於今下午6點多再度留言回文，強調她當然知道這是測量的水準點，若要移除須經工程單位確認「已無需使用」。她也指出，確實有陳情人不小心踢到而摔傷，並強調自己針對的是台北市還有多少個這樣測量點「已經不需使用」，才會要求政府單位處理。

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