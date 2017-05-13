| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台首例！被「WannaCry」病毒勒索 高中生報案 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

建議移除「人行道絆腳石」 顏若芳遭網友洗板

2017-05-13  19:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員顏若芳昨在臉書發文，指人行道上常有一顆圓圓小小的「絆腳石」，她認為這些用途不一的樁點有些已經不再使用，應該要拔除而非一直放著，不過這番言論引來大批網友質疑，指那些樁點是土地測量的重要依據，批評顏「政治凌駕專業」，在該文底下留言洗版。

顏若芳昨下午於臉書發文，詢問民眾是否曾在路上常常踢到一顆圓圓的小東西，她將這些小樁點形容成「人行道絆腳石」，並質疑這些東西恐造成民眾受傷，呼籲身受其害的民眾向她投訴，若有已經用不到的也會要求全面清查移除。

不過顏若芳的該則貼文及PTT上都有許多網友質疑，指那些都市計畫樁位點，是土地開發、確定界址、建築線、路寬等的重要測量依據，即使目前用不到不代表以後沒有用。網友紛紛怒批顏神邏輯、多讀書好嗎，也有人笑稱顏是不是想上「卡提諾狂新聞」。

雖然大批質疑留言湧入，不過顏若芳於今下午6點多再度留言回文，強調她當然知道這是測量的水準點，若要移除須經工程單位確認「已無需使用」。她也指出，確實有陳情人不小心踢到而摔傷，並強調自己針對的是台北市還有多少個這樣測量點「已經不需使用」，才會要求政府單位處理。

相關連結請見：

廣告
  • 台北市議員顏若芳指出，人行道上常有一顆圓圓小小的「絆腳石」，她認為這些用途不一的樁點有些已經不再使用，且有讓民眾受傷的疑慮，呼籲應將用不到的進行移除。（圖擷自顏若芳臉書）

    台北市議員顏若芳指出，人行道上常有一顆圓圓小小的「絆腳石」，她認為這些用途不一的樁點有些已經不再使用，且有讓民眾受傷的疑慮，呼籲應將用不到的進行移除。（圖擷自顏若芳臉書）

  • 顏若芳提議將人行道上原本用來做土地測量、但已用不到的樁點移除，遭外界質疑不專業。（資料照，記者方賓照攝）

    顏若芳提議將人行道上原本用來做土地測量、但已用不到的樁點移除，遭外界質疑不專業。（資料照，記者方賓照攝）

  • 顏若芳的該則貼文遭大批網友湧入質疑，指目前用不到不代表以後沒有用。網友紛紛怒批顏神邏輯、多讀書好嗎。（圖擷自顏若芳臉書）

    顏若芳的該則貼文遭大批網友湧入質疑，指目前用不到不代表以後沒有用。網友紛紛怒批顏神邏輯、多讀書好嗎。（圖擷自顏若芳臉書）

  • 雖然大批質疑留言湧入，不過顏若芳於今下午6點多再度留言回文，強調自己針對的是台北市還有多少個這樣測量點「已經不需使用」，才會要求政府單位處理。（圖擷自顏若芳臉書）

    雖然大批質疑留言湧入，不過顏若芳於今下午6點多再度留言回文，強調自己針對的是台北市還有多少個這樣測量點「已經不需使用」，才會要求政府單位處理。（圖擷自顏若芳臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土地測量 地籍測量 市議員 樁點 測量 議員
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：建議移除「人行道絆腳石」 顏若芳遭網友洗板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.