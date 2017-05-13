即使兒子兩手空空 柯媽一見柯p笑開懷

柯媽一看見兒子進門就笑得合不攏嘴，挽著柯文哲的手臂，直說「他很忙，很少回家」。（記者王駿杰攝）

2017-05-13 16:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕台北市長柯文哲今天下午回新竹老家，這是他上任以來首度回家過母親節，柯媽一看見兒子進門就笑得合不攏嘴，挽著柯文哲的手臂，直說「他很忙，很少回家」，被媒體詢問回家怎麼雙手空空？柯文哲笑得些許尷尬，柯媽則在一旁說「不用帶禮物拉！」

今天下午，柯媽看見媒體登門關心，便熱情招呼，親手切蛋糕、端出水果給在場記者，她說，柯文哲當上市長後事務繁忙，常常沒時間好好休息，晚上一家人會團聚吃晚餐，提前慶祝母親節。

有媒體提起柯文哲日前說明容積銀行代金政策，脫口「這就是被強暴的比被誘姦的便宜」引發失言風波，詢問柯媽意見，柯媽說，她沒有看電視，並不清楚事件的細節。若講話不慎失言，去道歉就好，重要的是做人要檢點，別做壞事比較重要。

媒體再問柯媽，指柯文哲明年若要連任台北市長，將遭遇許多競爭對手挑戰，柯媽則說，「她很樂觀，執政者有沒有在做事，讓民眾有認同感比什麼都重要，會不會當選不是自己說的算。」

柯文哲一到家門口，柯媽就開心開門迎接，他看見媒體嚇了一跳，沒說太多話，只說他很少回家，就是簡單回家陪家人吃飯，過母親節。