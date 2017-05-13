快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
即使兒子兩手空空 柯媽一見柯p笑開懷
2017-05-13 16:34
柯媽一看見兒子進門就笑得合不攏嘴，挽著柯文哲的手臂，直說「他很忙，很少回家」。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕台北市長柯文哲今天下午回新竹老家，這是他上任以來首度回家過母親節，柯媽一看見兒子進門就笑得合不攏嘴，挽著柯文哲的手臂，直說「他很忙，很少回家」，被媒體詢問回家怎麼雙手空空？柯文哲笑得些許尷尬，柯媽則在一旁說「不用帶禮物拉！」
今天下午，柯媽看見媒體登門關心，便熱情招呼，親手切蛋糕、端出水果給在場記者，她說，柯文哲當上市長後事務繁忙，常常沒時間好好休息，晚上一家人會團聚吃晚餐，提前慶祝母親節。
有媒體提起柯文哲日前說明容積銀行代金政策，脫口「這就是被強暴的比被誘姦的便宜」引發失言風波，詢問柯媽意見，柯媽說，她沒有看電視，並不清楚事件的細節。若講話不慎失言，去道歉就好，重要的是做人要檢點，別做壞事比較重要。
媒體再問柯媽，指柯文哲明年若要連任台北市長，將遭遇許多競爭對手挑戰，柯媽則說，「她很樂觀，執政者有沒有在做事，讓民眾有認同感比什麼都重要，會不會當選不是自己說的算。」
柯文哲一到家門口，柯媽就開心開門迎接，他看見媒體嚇了一跳，沒說太多話，只說他很少回家，就是簡單回家陪家人吃飯，過母親節。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 新詐騙手法？「檢察官ㄉ起家厝」售屋廣告引發熱論
- 快取寶機台電費運費 北捷買單
- 阿里山森鐵郵輪列車 帶你賞最美吊橋「太平雲梯」
- 女子疑吸毒過量猝死 親友質疑死因不單純
- 最高院認為：兩公約是敦促非強制／精神障礙害5命仍判死
- 隱乳女神暴瘦 連G奶都跟著消風不見了？
- （影音）「有感覺」出道滿1周年 主唱逼哭吉他手
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
- 德「雙人牌」廚具槓上淘寶 痛批假貨橫行
- （獨家）「常威」鄒兆龍批格鬥狂人不入格 天生神力展習武風範
- 網球》蠻牛拍落高芬晉級 四強賽對決喬帥
- 韓職》本壘攻防戰死角 超狂重播技術一眼識破（影音）
- 生子不敢說 謊報撿到棄嬰
- 藍又時女兒太乖！阿京乾媽搶帶小孩
- 《觀察筆記》委曲不能求全
- 桃園市立兒童美術館開館 紙雕登場
- 自由廣場》世衛最黑暗惡例
- 高市七賢國中舊校區驚見男屍 疑燒炭自殺留遺書
- 「討皮痛」 毒蟲偷得150元 遭圍毆被打到跛腳
- 桃園區模範母親表揚 百歲人瑞獲獎
- 台鐵e訂通App進行升級 下週一暫停刷卡功能
- 店租貴加網銀衝擊 實體銀行正減少中？
- 「勒索病毒」全球蔓延 傳用美國安局資料犯案
- 洗腳、奉茶、獻花 他們讓媽媽體驗五星級的享受
- 自由廣場》司法改革幫幫性侵被害人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters call on Yunlin not to renew coal licenses
- 辦生日趴太嗨吵到人 8男3女躲摩鐵拉K遭逮
- 綠衫軍拚晉級 今日賽事預告與轉播
- 聯合國認為補償不夠 日韓慰安婦爭議恐再起
- NBA》沃爾最後3.5秒三分彈救命 巫師、綠衫軍第7戰定生死
- 歐蘭德優退 月領平民十倍薪
- 雲嘉南就業博覽會釋3500職缺 最高薪上看90K
- 勒索病毒重擊全球 學者建議要養成備份習慣
- 剛果1民眾染伊波拉病毒死亡 恐現新疫情
- 判刑數百年 台灣最多關30年
- 與美國情報單位有關？ 金正男死前曾接觸美籍男子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：即使兒子兩手空空 柯媽一見柯p笑開懷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分