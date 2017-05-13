國民黨無毒家園遊行 洪秀柱到綠營黨部門口踢館
中國國民黨13日舉行「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」遊行，經過行政院時，黨主席洪秀柱（右2）向行政院丟擲紙鈔，抗議民進黨以黑箱、多數暴力闖關「前瞻計畫」、「錢磚誤國」。（記者黃耀徵攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午發動的「媽媽請您要保重，捍衛無毒家園」遊行活動，遊行隊伍在國民黨主席洪秀柱、副主席林政則、陳鎮湘、秘書長莫天虎等黨務高層帶頭下，最後抵達民進黨中央黨部大樓前，創下藍營黨魁御駕親征，到綠營黨部門前踢館的記錄，洪秀柱拿著麥克風對著大樓喊話，蔡英文總統政府如果不停止毒害台灣的行為，持續主張台獨，不再收回前瞻建設計畫的錯誤法案，她還會再回來。
洪秀柱並拿出預先準備好的「反台獨」、「反意識型態」標語，貼在蔡英文的人形立牌上，現場群眾配合發出鳴笛、哨聲，不斷高喊「民進黨道歉，蔡英文下台」等口號，最後整個抗議活動在平和中收場。
洪秀柱向民進黨辦公大樓高喊，她知道裡面有民進黨的朋友，並請裡面的人轉達黨主席蔡英文，過去短短一年的時間，有沒有看到這麼多的人走上街頭，表達憤怒？蔡英文如此殘害台灣，踐踏這塊土地，她要求蔡英文把有毒的食品收回，讓校園吸毒現象消滅，停止一切失能無德的政策，並把前瞻、綁樁、A錢的計畫退回。
洪秀柱還說，蔡英文政府毒害台灣下一代，如果再繼續違法亂紀，不停止毒害台灣的行為，持續主張台獨，以意識型態治國，用8800億元綁樁，以酬庸部署自己的人事，蔡英文下台，台灣才會有好的未來。
她並說，民進黨倒，台灣才會好，如果再施政無能，錯誤的法案不再收回，「我們還會再來」。
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中國國民黨13日舉行「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」遊行，經過行政院時，黨主席洪秀柱（右2）向行政院丟擲紙鈔，抗議民進黨以黑箱、多數暴力闖關「前瞻計畫」、「錢磚誤國」。（記者黃耀徵攝）
遊行轉往教育部，黨主席洪秀柱和抗議民眾用反毒絲帶綁滿教育部前的欄杆，要求教育部正視毒品蔓延各級校園的嚴重性。（記者黃耀徵攝）
中國國民黨13日舉行「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」遊行，經過立法院時，抗議民進黨立委以黑箱、多數暴力闖關「前瞻計畫」、「錢磚誤國」。（記者黃耀徵攝）
中國國民黨13日舉行「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」遊行，民眾手持鳴笛、哨子發出聲響，在凱道上向總統府嗆聲。（記者黃耀徵攝）
中國國民黨13日舉行「媽媽請您要保重 捍衛無毒家園」遊行，民眾手持鳴笛、哨子發出聲響，在凱道上向總統府嗆聲，隨後一路走到民進黨中央黨部前，表達不滿。（記者黃耀徵攝）
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