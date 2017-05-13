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小英坦言當總統滿辛苦 被罵要承擔

2017-05-13  15:03

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統執政將在520屆滿一週年，蔡總統今天下午向高中生們分享當總統快1年的感想，她坦言，當總統「其實還滿辛苦的」，基本上總統是沒有休假的，要花很多時間做思考、決策，不過，當總統最能幫助人實踐夢想，當總統被罵很平常，但這是做總統的承擔。

總統也趁機向高中生們強調政府推出前瞻基礎建設計畫的重要性，她說，民主社會，政府若只做短期規畫，這個國家會倒！但社會上很多人沒耐心，要看到眼前立即的成果，其實台灣有很多問題一直重覆發生，持續惡化，例如每年春天缺水，南部並有限水的危機，台灣夏天也有暴雨、淹水的問題。台灣不是沒水，應思考能否保存水、調度水。

今周刊下午舉辦「假如我是總統─小英總統與高中生面對面」活動，蔡總統出席這項座談，做以上表示。

蔡總統表示，台灣人口大都集中在都會會區，都會區人口特別北部過度集中，造成高房價等問題，總統說：「假如我是你們，我會希望有個政府，認真解決這些問題」，希望20年後，台灣是個進步的社會。

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  • 總統蔡英文今天下午向高中生們分享當總統快1年的感想，她坦言，當總統「其實還滿辛苦的」。（資料照，記者方賓照攝）

    總統蔡英文今天下午向高中生們分享當總統快1年的感想，她坦言，當總統「其實還滿辛苦的」。（資料照，記者方賓照攝）

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