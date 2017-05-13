捍衛無毒家園遊行 洪、郝拚場其餘4人快閃

2017-05-13 15:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午發動一場「媽媽請您要保重，捍衛無毒家園」遊行活動，雖然6位黨主席候選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、潘維剛、韓國瑜都如約定到場，但除洪、郝兩人，其他4位候選人都有如蜻蜓點水，遊行都沒開始，就「搵豆油」離去，而且致詞一個比一個短，現場只見洪、郝兩人競選戰旗，雙方支持者喊凍蒜，儼然兩陣營的拼場。

目前選情聲勢最被看好的吳敦義，下午1點就抵達遊行活動會場，比預定出發時間2點提早約1小時，他只在宣傳車上簡短表示，有毒的東西不要吃，無毒的才能吃，呼籲大家一起守護台灣，同時說完黨中央這次舉辦的遊行活動很有意義之後，隨即離去，談話時間前後約只有1分鐘。

隨後上台的詹啟賢與韓國瑜說話時間更短，韓說，大家要一起共同維護無毒家園，「國民黨加油、大家辛苦了」，不到十秒離去﹔至於詹的談話更短，只有「祝今天遊行順利成功」，時間不到五秒鐘。

至於潘維剛則批評蔡英文總統，說要點亮台灣，但如今卻是遍地烽火，大家無法安居樂業，她呼籲婆婆媽媽們組成「婦仇者聯盟」，用正能量打倒綠色恐怖。

至於在戰旗陪伴下到場的郝龍斌則呼籲大家要護食安、反毒、反綁樁，他痛批民進黨的前瞻建設計畫沒有做可行性、環境影響等評估，就要花幾千億元，根本就是綁樁，只有對財團及開發商有利。

最後上台講話的是現任黨主席洪秀柱，在洪秀柱批評民進黨執政讓媽媽不安心，社會毒品、食品安全問題充斥，前瞻計畫更是毒害後代子孫的毒，全民要一起抗拒後，整個遊行隊伍在鳴笛、口哨等聲響中出發。

遊行隊伍首先抵達凱達格蘭大道圓環前，群眾以汽笛、喇叭聲嗆爆蔡英文總統執政「哩哩落落」，然後轉往教育部，由媽媽們一起用反毒絲帶綁滿教育部，要求教育部正視毒品蔓延各級校園的嚴重性。

接著經過立法院、行政院時，則是抗議民進黨立委以黑箱、多數暴力闖關「前瞻計畫」、「錢磚誤國」，最後抵達民進黨中央黨部，要求承諾拒絕瘦肉精進口、絕不開放進口日本輻射食品、絕不放寬蔬果農藥標準。