中國打壓台灣 柯P籲：人權和醫療議題要聰明點閃掉

2017-05-13 14:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席在北投區屈原宮舉辦的龍舟點睛祭江大典，會後被問到中國在國際上對台灣的抵制時，柯直言，政治上有考量，有時會給壓力這他沒意見，但在人權與醫療方面，應該要聰明點閃掉，若遇到跟對方講。

繼台灣確定未獲邀參與今年WHA，世大運也爆出中國隊棄團體賽。市長柯文哲今出席活動後，被問到，以醫生角度，中國大陸對台灣的抵制，對中國在國際上是否有幫助？柯說，中國大陸對台灣的壓力一定會有，有其政治上的考量，他沒有意見，不過要聰明一點，在人權及醫療上的議題要閃避，不然中國大陸自己在國際上的宣傳反而陷入不利的局面。

但跟政治扯上關係要聰明處理？柯直言，我們聰明沒用，要對方聰明才有用，遇到醫療與人權問題要閃避，有機會遇到會跟他們講。

談到台灣的醫療貢獻，柯指出，台灣的醫院管理，很習慣用很低成本去營運龐大的醫療體系，這是其他國家很想學習的，這本來就是台灣的強項。

媒體又問，過去柯的兩岸發言直接，近期則相對小心謹慎？柯稱自認講得很平和，到現在為止，雙方都蠻體諒對方，蠻克制的。至於是跟民進黨政府還是跟柯互相體諒？柯笑而不答。