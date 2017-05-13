姚文智批民調低 柯文哲：很低？

2017-05-13 14:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意參選台北市長的民進黨立委姚文智，今舉辦服務處喬遷活動，會中直言現任市長柯文哲民調低。對此，柯文哲今出席活動後受訪被問及此事，柯先是反問「很低？」隨即表示，不曉得，也許他（姚文智）覺得，那就還是低。

柯文哲今到北投區出席龍舟點睛祭江大典後受訪，被問到姚批民調低，並指要民進黨禮讓不太可能。柯文哲說，也許他覺得（民調低），那就還是低，但不要緊，「時到時擔當，無米才煮蕃薯湯（到時再煩惱就好）」。

此外，台北市第一果菜批發市場與魚類市場改建，拖了20年沒下文，原預定年底就要動工，未料，堤外中繼方案遭中央水利署打槍，工期恐延長一倍以上。柯文哲一派輕鬆說，不用急，方法是人想出來的，還是會想辦法在時間內把它蓋完，至於怎麼調度已經有備案。