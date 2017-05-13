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時代力量喜事不斷 黃國昌三女兒出生

時代力量黨主席黃國昌喜獲女兒。（翻攝自黃國昌臉書）

2017-05-13  13:58

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量近期喜事不絕，繼立委林昶佐妻子Doris懷孕生產、立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷登記結婚、時代力量發言人吳崢傳出與東森主播謝家璇熱戀中，近日黨主席黃國昌的第三胎女兒也出生了。

根據《蘋果》報導，黃國昌受訪時表示：「感謝大家的關心，媽媽真的既辛苦也很偉大，祝大家母親節快樂」，平日於立法院聲勢凌人、十分嚴肅的他，也露出慈父的溫柔樣貌，將臉書的大頭貼換成自己為女兒喝牛奶的照片。

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