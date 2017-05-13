肋骨痛拒划龍舟？ 柯：已可翻身下床

2017-05-13 13:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市體育局今在北投區洲美屈原宮舉行端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官，儀式結束後，參賽選手們還一路划龍舟划到大佳河濱公園。會後受訪時，柯被問到是不是肋骨還在痛，才沒跟著划龍舟？柯文哲一時口誤表示「已可翻身下船了！」，但隨即更正是下「床」。

位在北投區的洲美屈原宮，是全台唯一以屈原為主神供奉的寺廟，體育局今在此舉辦2017台北端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官，並以遊行踩街方式到洲美碼頭，為龍舟點睛，隨後選手們再划龍舟到大佳河濱公園。

會後受訪時，被問到是不是因為肋骨還在痛，才沒跟著划？柯說，（肋骨）好了啦，已經可以翻身下床。至於有沒有為世大運的天氣祈福，柯秒回「當然要的！」

媒體又問，會不會想要挑戰划龍舟？柯笑指划龍舟不是他的強項，專業東西要專業訓練，並趁機抱怨幕僚每次都沒有排演就叫他上場，「太可怕了！」

體育局表示，台北國際龍舟賽是全國規模最大的龍舟比賽，今年參賽隊伍多達226隊，今年更有俄羅斯、新加坡、以色列、菲律賓、上海、南京等6支海外隊伍。柯文哲致詞時說，除了希望透過傳統儀式祈求風調雨順，端午活動平安順利之外，也希望民眾能對自己的傳統文化有所瞭解。

相關影音