肋骨痛拒划龍舟？ 柯：已可翻身下床
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市體育局今在北投區洲美屈原宮舉行端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官，儀式結束後，參賽選手們還一路划龍舟划到大佳河濱公園。會後受訪時，柯被問到是不是肋骨還在痛，才沒跟著划龍舟？柯文哲一時口誤表示「已可翻身下船了！」，但隨即更正是下「床」。
位在北投區的洲美屈原宮，是全台唯一以屈原為主神供奉的寺廟，體育局今在此舉辦2017台北端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官，並以遊行踩街方式到洲美碼頭，為龍舟點睛，隨後選手們再划龍舟到大佳河濱公園。
會後受訪時，被問到是不是因為肋骨還在痛，才沒跟著划？柯說，（肋骨）好了啦，已經可以翻身下床。至於有沒有為世大運的天氣祈福，柯秒回「當然要的！」
媒體又問，會不會想要挑戰划龍舟？柯笑指划龍舟不是他的強項，專業東西要專業訓練，並趁機抱怨幕僚每次都沒有排演就叫他上場，「太可怕了！」
體育局表示，台北國際龍舟賽是全國規模最大的龍舟比賽，今年參賽隊伍多達226隊，今年更有俄羅斯、新加坡、以色列、菲律賓、上海、南京等6支海外隊伍。柯文哲致詞時說，除了希望透過傳統儀式祈求風調雨順，端午活動平安順利之外，也希望民眾能對自己的傳統文化有所瞭解。
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台北市長柯文哲13日出席2017洲美端午龍舟點睛暨祭江大典活動，迎轎前往龍舟點睛會場。（記者簡榮豐攝）
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台北市長柯文哲13日出席2017洲美端午龍舟點睛暨祭江大典活動，迎轎前往龍舟點睛會場。（記者簡榮豐攝）
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台北市體育局今舉辦2017台北端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官，並以遊行踩街方式到洲美碼頭。（記者沈佩瑤攝）
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北市體育局今在北投區洲美屈原宮舉行端午龍舟點睛祭江大典，由市長柯文哲擔任主祭官。（記者沈佩瑤攝）
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台北市長柯文哲（中）13日出席2017台北端午龍舟點睛暨祭江大典，擔任龍舟點睛官。（記者簡榮豐攝）
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台北市長柯文哲（中）13日出席2017台北端午龍舟點睛暨祭江大典，特別安排世大運吉祥物「熊讚」一同擔任龍舟點睛官。（記者簡榮豐攝）
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