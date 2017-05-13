柯P曬童年母子照 這髮型讓網友驚呼太Q了

台北市長柯文哲在臉書曬出小時候和母親的合照。（圖擷自柯文哲臉書）

2017-05-13 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是母親節，台北市長柯文哲今日在臉書上感性PO文，並曬出小時候和母親的合照，許多網友看到後，紛紛驚呼柯P童年時的髮型也太可愛了。

柯文哲在臉書透露，自己當了市長之後，比當醫生時更少回去新竹老家，只有在過年過節時才會返家看看媽媽；而母親想要關心他時，往往只能從新聞或政論節目上看到柯P的身影，讓他決定今天就要擠出時間回家探望母親。

柯文哲同時還PO出他童年時期與年輕母親的合影，網友見狀熱烈留言，「柯媽媽母親節快樂」、「全天下的母親都要快樂」，但由於小小柯文哲在照片中的髮型太引人注目，許多人也忍不住笑稱「柯P小時候也太Q了」。