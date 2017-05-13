| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

母親節回家給老媽看 柯P：老婆另外處理

柯文哲今早出席端午節龍舟點睛祭江大典。（左起：北市體育局長鄭芳梵、屈原宮主委林天來、台北市長柯文哲、立法委員吳思瑤）（記者沈佩瑤攝）

2017-05-13  13:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是母親節，台北市長柯文哲今早出席活動後，被問到準備了什麼禮物給媽媽和老婆。柯笑說，媽媽每次都說只有在電視上看到兒子，下午會回去給她看本人，至於老婆，柯猶豫幾秒後尷尬回「另外處理，下一題」。

柯文哲今早出席端午節龍舟點睛祭江大典後受訪，有媒體問他，明天就是母親節，有沒有準備禮物送媽媽跟老婆。柯自爆下午要回新竹，因為「媽媽每次都說只有在電視上看到我，我就說回去給妳看」。

不過，當媒體追問，那給老婆的禮物呢？只見柯文哲面露尷尬神色，躊躇幾秒後說，「老婆另外再處理」、「換個問題！」顯然還沒想好要送什麼給另一半。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯媽 柯文哲 母親節
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：母親節回家給老媽看 柯P：老婆另外處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.