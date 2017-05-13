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母親節回家給老媽看 柯P：老婆另外處理
2017-05-13 13:15
柯文哲今早出席端午節龍舟點睛祭江大典。（左起：北市體育局長鄭芳梵、屈原宮主委林天來、台北市長柯文哲、立法委員吳思瑤）（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天就是母親節，台北市長柯文哲今早出席活動後，被問到準備了什麼禮物給媽媽和老婆。柯笑說，媽媽每次都說只有在電視上看到兒子，下午會回去給她看本人，至於老婆，柯猶豫幾秒後尷尬回「另外處理，下一題」。
柯文哲今早出席端午節龍舟點睛祭江大典後受訪，有媒體問他，明天就是母親節，有沒有準備禮物送媽媽跟老婆。柯自爆下午要回新竹，因為「媽媽每次都說只有在電視上看到我，我就說回去給妳看」。
不過，當媒體追問，那給老婆的禮物呢？只見柯文哲面露尷尬神色，躊躇幾秒後說，「老婆另外再處理」、「換個問題！」顯然還沒想好要送什麼給另一半。
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