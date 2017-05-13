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尷尬！政見說明會忠誠度爭議 郝吳吵起來了
2017-05-13 12:24
〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉候選人北北基宜區政見說明會今（13）天上午在新北市板橋區板樹體育館舉行，6名候選人雖是依序各自表述，但「忠誠度」爭議，讓前後發言的吳敦義、郝龍斌針鋒相對，台上台下你來我往爭論多句，郝龍斌上台，臉色難看，最後吳敦義表示「話說開了，就沒有烏雲」，重申團結，主動邀在場的洪秀柱、潘維剛上台合影後，才進入政見說明。
郝龍斌發言時提到黨要團結，提到選前的和諧，選後才能團結，話鋒一轉，指吳陣營發新聞稿說他到扁政府任官，呼籲吳不要因為選舉傷害情誼，選後才能團結；他說，台灣的土地沒有藍綠、環境保護沒有意識形態，他從來不後悔出任環保署長，反台獨理念絕不改變，也不會替民進黨站台助選，任內提升台南空氣品質、高高屏水質、改善重金屬土地、推動限塑政策，「我無愧於心、全力以赴， 接受黨員的質疑跟檢視」。
郝龍斌提到年近百歲的父親，反黑金、改革的路線，無須質疑，黨齡八十餘年，對黨、國家的愛堅定，沒有人會質疑，不希望因為他參選黨主席，而讓父親成為別人質疑的目標。
接著發言的吳敦義立即對前排座位上的郝回應、還原過程，指是郝先說他「吃香喝辣」，此說法也傷害了他當時擔任行政院長的父親，以及是強調自己沒有加入民進黨政府做官，並沒有說郝龍斌，接著拉郝龍斌上台，兩人在台上還是你來我往爭論多句，吳敦義神態輕鬆，郝龍斌臉色難看，一旁坐著的洪秀柱笑看兩人爭吵，最後，吳敦義示好，表示「話說開了，就沒有烏雲」，主動邀請在場的洪秀柱、潘維剛一起上台合影。
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