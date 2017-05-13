2艘派里軍艦返台 官兵眷屬熱淚迎接

2017-05-13 12:31

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國所採購兩艘派里級巡防艦－「銘傳」軍艦（PFG-1112）與「逢甲」軍艦（PFG-1115），今年3月自美國啟航後，歷經60餘天的航程，今日上午在國人與官兵眷屬的期待下，駛進左營軍港，順利返抵國門。

海軍司令黃曙光上將在碼頭上迎接接艦官兵返國，海軍也安排接艦官兵的眷屬們到現場，當官兵眷屬們看到兩艘軍艦的身影出現時，現場開始爆出如雷的歡呼聲，也有家長及官兵妻子惹不住內心的激動而留下淚來。

海軍司令部指出，銘傳與逢甲軍艦原為美國派里級艦泰勒號（USS Taylor EFG-50）與蓋瑞號（USS Gary EFG-51），為美國海軍經過演訓驗證的性能優越軍艦，與國內現役成功級軍艦許多系統及武器配備可通用，同時也包含原隨艦安裝之2套SQR-19拖曳式聲納，對我國整體反潛作戰戰力將有重大助益。

海軍司令部表示，民國105年5月接艦官兵陸續赴美，克服各種困難，歷經10個月時間努力，均依計畫順利完成各階段的工程及測試，且接艦官兵均通過美方嚴格的訓練與驗收，亦獲得美方人員高度讚許。後續，兩艦將在完成相關裝備整合測試及人員訓練後，辦理成軍典禮，正式加入海軍戰鬥序列。

海軍司令部強調，維護台海安全及維持海上交通線的暢通，是全體海軍官兵的責任與光榮使命，希望全民共同支持國防政策與軍備採購，以強化自我防衛力量，確保我海上交通線安全；海軍全體官兵將持續秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰備訓練工作，建立海軍堅實可恃戰力。

海軍接艦影片