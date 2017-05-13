快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
2艘派里軍艦返台 官兵眷屬熱淚迎接
2017-05-13 12:31
〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國所採購兩艘派里級巡防艦－「銘傳」軍艦（PFG-1112）與「逢甲」軍艦（PFG-1115），今年3月自美國啟航後，歷經60餘天的航程，今日上午在國人與官兵眷屬的期待下，駛進左營軍港，順利返抵國門。
海軍司令黃曙光上將在碼頭上迎接接艦官兵返國，海軍也安排接艦官兵的眷屬們到現場，當官兵眷屬們看到兩艘軍艦的身影出現時，現場開始爆出如雷的歡呼聲，也有家長及官兵妻子惹不住內心的激動而留下淚來。
海軍司令部指出，銘傳與逢甲軍艦原為美國派里級艦泰勒號（USS Taylor EFG-50）與蓋瑞號（USS Gary EFG-51），為美國海軍經過演訓驗證的性能優越軍艦，與國內現役成功級軍艦許多系統及武器配備可通用，同時也包含原隨艦安裝之2套SQR-19拖曳式聲納，對我國整體反潛作戰戰力將有重大助益。
海軍司令部表示，民國105年5月接艦官兵陸續赴美，克服各種困難，歷經10個月時間努力，均依計畫順利完成各階段的工程及測試，且接艦官兵均通過美方嚴格的訓練與驗收，亦獲得美方人員高度讚許。後續，兩艦將在完成相關裝備整合測試及人員訓練後，辦理成軍典禮，正式加入海軍戰鬥序列。
海軍司令部強調，維護台海安全及維持海上交通線的暢通，是全體海軍官兵的責任與光榮使命，希望全民共同支持國防政策與軍備採購，以強化自我防衛力量，確保我海上交通線安全；海軍全體官兵將持續秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰備訓練工作，建立海軍堅實可恃戰力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 漢光兵推台灣艦隊遭中國重創 這架戰機可扭轉戰局...
- 遭郝批「在李登輝麾下吃香喝辣」 吳敦義拿「郝柏村」反酸...
- 肋骨痛拒划龍舟？ 柯：已可翻身下床
- 前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 自由廣場》世衛最黑暗惡例
- 慾女變玉女 麥莉為飢餓男重返清純
- 選手錦標賽》史丹利、烏斯蘇伊森第2回合突圍 躍居並列領先
- 立委、議員市場擺攤 花卉盆栽不要錢！
- 搶當老外 中國人砸7000億 辦「黃金簽證」
- 長照團隊當後盾 家庭照顧者無憂北上領獎
- 生死一瞬！ 女大生跳軌輕生 站務員閃電營救
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 念母情深 回收塑膠袋做康乃馨
- 驚險！化學槽車翻覆 濱海公路一度大塞車
- 神龍開光點睛 三義雲火龍節揭幕
- 店家無辜 案發後人潮少了
- 韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉
- 《亞洲花式撞球錦標賽》南韓正妹李佑珍 奪雙冠作生日禮
- 貓狗安樂死冠六都 中市府：重症才執行
- 彭政閔關鍵盜壘 兄弟逆轉悍將
- 美軍機黑海例行飛行 俄戰機逼近距6公尺
- IET-KY首季EPS 0.49元 第3季廠房落成產能大增
- C肝新藥副作用少 助7旬翁抗癌獲新生
- 鄰里修路 模範母親率先捐錢
- 「勒索病毒」鎖畢業論文 中國網友崩潰了
- 農產標章爆多 是否有機「看攏嘸」
- 茲卡疫情銳減 巴西解除緊急狀態
- 模範母親四代同堂好溫馨 特製T恤曬幸福
- 偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
- MLB》桑塔納、湯姆林精彩交鋒 沙諾首局陽春砲定勝負
- 竹市動物園「新手媽媽」好細心 這張合照萌翻天
- 崇文童秀舞贈花 高鐵旅客好開心
- 高國麟押寶「大帝」學長 明星賽三壘手
- 王溢正飆10K新高 桃猿完封獅
- 大樂透頭獎摃龜
- 虎航招考60名空服員 來了5000人
- 彰縣救溺竿 一年被A30支
- 缺救生員 斗南泳池迄未開放
- 大台南公車輕旅行 走進他的武俠世界…
- （微劇透）小女孩身世揭曉！《紅衣2》嚇破膽預告上線
- 韓職》本壘攻防戰死角 超狂重播技術一眼識破（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2艘派里軍艦返台 官兵眷屬熱淚迎接
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分