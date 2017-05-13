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WHA台灣未獲邀 連採訪都吃閉門羹
2017-05-13 12:42
WHA台灣未獲邀請，就連媒體採訪也遭官方拒絕。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣此次未獲世界衛生組織（WHO）邀請參與世界衛生大會（WHA），如今卻連採訪也吃閉門羹，有媒體在申請採訪後，遭到聯合國歐洲總部拒絕。
根據《中央社》報導，原先報名採訪的選項中沒有台灣，記者改以「其它」申請，對方先是要求提供護照，表示將對這項申請仔細進行審核，最後在昨日回覆，拒絕核發採訪證。
台灣在去年國際民航組織（ICAO）大會期間，同樣未收到官方邀請，媒體採訪也同樣遭到拒絕，情況相似。而我國雖然未受邀，但衛福部表示，仍會前往日內瓦，透過雙邊跟多邊會議交換各種訊息，以及合理表達訴求。
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