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派里艦軍艦弦號大有玄機 絕對不能有這個數字......

2017-05-13  11:58

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購兩艘派里級軍艦今天返抵高雄左營軍港，軍艦弦號及艦名分別為「1112銘傳」、「1115逢甲」，兩艘軍艦的弦號相隔3個號碼，引發各界好奇，海軍官員今天說，軍艦弦號的設定可說是大有玄機。

海軍官員說，根據我國海軍對軍艦弦號設定的傳統及慣例，不論是以前的陽字號（弦號為3個數字組成），或是現役的成功級軍艦、康定級軍艦以及基隆級軍艦（弦號為4個數字組成），最末尾的數字一定不能是4，所有弦號數字的加總也不能是4，弦號的末兩數字合計也不能是4，這是為了讓官兵心中不要有所忌諱，也是希望軍艦服役順利平安。

官員說，成功級軍艦的最後一艘為弦號1110的「田單號」，派里級軍艦與成功級軍艦是同等級，因此兩艘派里級軍艦的弦號，就是接著田單號之後，但考量「1111」弦號數字總計為4，必須要避開，因此「銘傳」號軍艦的弦號就設定為「1112」。

在「1112」之後，弦號接著應是「1113」及「1114」，但因為前者的後兩個數字合計為4，後者尾數就是4，這兩組弦號都必須要避開，因此「逢甲」號軍艦的弦號就設定為「1115」。

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  • 我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

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