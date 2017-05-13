司改會議》王景玉的辯護律師 提案限制媒體採訪「偵查中案件」

2017-05-13 12:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕司改國是會議今天上午第一分組召開增開會議，預計討論砍殺「小燈泡」頸部砍殺23刀的王景玉（昨一審判王無期徒刑）辯護律師黃致豪提案，限制媒體採訪「偵查中案件相關人」。

黃致豪提案，偵查中的刑事案件對外發言，應由地檢署依其相關發言人機制規定，決定得公開之範圍及程度，警調等司法警察機關未報請該管地檢署同意，不得將該等進行中之偵查案件，以記者會或其他方式披露給公眾或媒體知悉。

另偵查中案件，檢警調等偵辦單位不得將所取得的影音證據或其他書、物證，以任何形式提供予公眾或媒體使用，亦不得主動通知媒體到場拍攝偵查中案件相關人員，如媒體或民眾主動到場採訪、拍攝時，檢警調等偵辦單位應採取適當的隔離及遮蔽措施，以保障偵查中案件相關人員之隱私、名譽等人格權。

黃致豪認為，如檢警調等單位洩密偵查中案件，受害人可要求國家賠償，除非檢警調等單位能舉證證明無過失，否則就洩密結果對受害人應負結果責任，以此方法約束檢警調等偵辦單位落實偵查不公開原則。

黃致豪除是王景玉的辯護律師，也是北捷殺人案凶手鄭捷、北投文化國小女童割喉案兇嫌龔重安（二審判處無期徒刑）的辯護律師。