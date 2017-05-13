陳建仁:台中市生活機能比台北好很多 除空污這一項

2017-05-13 11:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕副總統陳建仁今天到台中市參加」前瞻生技健康福祉，提升競爭力論壇」，大讚台中市生活機能比台北好很多，但「除了空氣污染這一項」，語畢全場哄堂大笑，也顯示台中市的空污嚴重是全國皆知。

台中市林佳龍會後受訪表示，副總統陳建仁有跟他解釋，知道台中市空污已有改善。

台中市政府今天舉辦」2017前瞻生技健康福祉，提升競爭力論壇」，邀請副總統陳建仁致詞。

陳建仁表示，台灣有很多生技園區，南港及竹北都有生技園區，而台中市是精密機械產業重鎮，像醫材都需要有精密機械的配合，當然也要有很好的大學、醫院配合，若加上有很好生活機能更好。

此時，陳建仁話鋒一轉表示，他的女兒住在台中，常常叫他到台中，他發現台中生活機能跟台北相較，「除了空氣污染這一項」以外，其他比台北好很多。

陳建仁語畢，立刻引發全場哄堂大笑，陳建仁趕忙解釋，市長林佳龍很努力在改善空污，而台中市是城市、鄉村合在一起美麗的地方。

對此，市長林佳龍在會後受訪時表示，他送副總統陳建仁離開時，陳建仁有向他進行解釋，知道台中的空污都有改善。

林佳龍表示，這5年台中市的PM2.5已從35微克，降到22微克，但好還要更好，目前朝15微克、符合聯合國最高標準來努力。

林佳龍表示，空污問題有一些是季節性的因素，但這是全國一致，另外，台中市希望能改善，是對一些重大污染源，包括台電的台中火力發電廠，而台中市有生煤管制自治條例，希望確實產生效果。

他並指出，汽機車空污的改善跟興建軌道運輸相關，捷運興建若完成，形成一個路網，相信很多民眾就不會去開車，因二行程機車及大貨車是重要的污染源。

林佳龍強調，台中市所做努力，陳建仁非常肯定，他知道台中市空污情況有改善，但是相對於人民現今對空污重視，政府應集合中央及地方力量，做徹底的改變。