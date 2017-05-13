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遭郝批「在李登輝麾下吃香喝辣」 吳敦義拿「郝柏村」反酸...

2017-05-13  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉今日舉行北北基宜政見發表會，過程中，吳敦義一度反擊郝龍斌批評他「吃香喝辣」的言論，但隨即又與郝握手和解，展現大團結氣氛。

郝龍斌在發言時，指出吳敦義發出新聞稿，攻擊他在民進黨執政期間擔任環保署長的經歷，認為這是「不忠」。郝龍斌原先在廣播節目上，反批吳敦義躲在前總統李登輝麾下吃香喝辣當市長，而不是「穿草鞋出去打拚」，今日則進一步表示，他反台獨立場堅決，也從未替民進黨站台，不後悔出任環保署長，他已邀請所有候選人簽署團結同意書，強調「選舉和諧、選後團結」。

而吳敦義上台發言時，反擊郝龍斌批評他「吃香喝辣」，說郝的父親，前行政院長郝柏村也是在李登輝執政期間擔任行政院長，吳敦義更無奈地說，自己在簽下團結同意書後一句話都沒有講，反而再遭郝龍斌批評。

但吳敦義隨即走向郝龍斌身旁握手，強調雙方不要再互相攻擊，還說他並沒有發出新聞稿批郝龍斌「背叛」，一切都是網路傳言，而洪秀柱、潘維剛也走到台前，4人握手齊喊口號，望大家自此之後不要再互相攻擊，團結一心。

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  • 郝龍斌與吳敦義近日屢屢隔空叫陣，兩人則在今日的政見發表會上握手和解，強調不要再互相攻擊。（資料照，記者羅沛德攝）

    郝龍斌與吳敦義近日屢屢隔空叫陣，兩人則在今日的政見發表會上握手和解，強調不要再互相攻擊。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 郝龍斌
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