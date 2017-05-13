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漢光兵推台灣艦隊遭中國重創 這架戰機可扭轉戰局...
2017-05-13 07:57
今年漢光演習電腦兵推以2025年兩岸軍力消長為模擬背景，設定中國挾著航空母艦、隱形戰機等戰力，而我國軍方納入F-35戰機。圖為F-35戰機。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕「漢光33號」演習電腦兵棋推演5月1日登場，5日告一段落，此次兵推模擬中國2025年，挾著航空母艦、戰機等武力入侵台灣，我方三軍同時開打，驗證「重層嚇阻」的效能。有媒體報導，兵推其中兩天的三軍「聯合截擊」中，海軍紀德艦戰鬥支隊與中國航艦戰鬥群在台灣東岸相遇，若空軍無法即時提供空中掩護，非但無法突破中國航艦戰鬥群，我方反遭重創；若改變參數，讓F-35B戰機列入空中掩護，戰況卻截然不同。
《上報》報導，這次兵推模擬2025年台海環境，據了解，是以中國航艦戰鬥群分別部署在台灣東部海域南、北進行兵推，擔任攻擊軍的國防大學教官，將航艦部署在距離台灣東部1500公里外發動攻擊，卻發現我方東部地面偵蒐設備無法在第一時間發現敵方位置，此外，超出岸置型雄二、雄三飛彈的射程無法運用，海軍紀德艦戰鬥支隊艦上標準二型防空飛彈，雖能克制中國的殲-15戰機，但空軍戰機被牽制在台灣北部，無法即時提供空中掩護時，紀德艦發射的飛彈魚叉都會遭攔阻，無法攻擊中國航母，紀德艦還反遭攻擊而重創。
報導提到，有軍方人士表示，台灣本身就像是巨大的航母，海空兵力的聯合作戰模式，在「重層嚇阻」的用兵中不可或缺，這次兵推中，關鍵在於如何有效掌握中國航艦戰鬥群的位置，及提供海軍戰艦的空中掩護，而若列入F-35B戰機，就可以掌握台海周邊的制空權，具有關鍵的重要性。
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