8年前瞻算什麼！ 這縣市規劃千年不壞日出大道
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁將在市中心耗資6.37億元興建1.4公里的日出香榭大道，其中徒步區鋪面就要3億多元，今天成為縣議會質詢焦點，但傅崐萁強調：「這建設百年、千年不會壞，若算1000年，每年成本約40萬」但為花蓮帶來的效益是非常大的，傅也反批蔡政府前瞻建設的軌道建設才是錢坑。
縣議員劉曉玫先播放網友仿造狂新聞製作的一個短片，用「一千年不會壞的路」諷刺腳跨一步一公尺就是45萬元，劉曉玫說，花蓮財政上被評為窮縣，縣長也常上媒體喊窮，但是，縣長過去建設都好大喜功，像是過去的山海劇場評估要花35億元，但規劃費幾千萬丟下去，現在什麼都沒有；還有鳳林環保科技園區，過去提出活化計畫，要開發遊樂、親子園區，花了一億多元辦了3D遨遊季的戲水活動，光空調整修1200萬，只用了一個夏天。
劉曉玫說，花蓮因無高科技上游產業，2008年中央斥資8億6千萬打造的環保科技園區一直是花蓮的包袱，縣府為轉型成觀光遊樂園區，再次大手筆更新硬體設備，花了一億多元，卻只辦了兩年共88天的活動，結束後即關閉園區，短暫活命，每年還需編列500多萬修繕費用，現在器材則當廢鐵拆除，質疑轉型的永續何在。
議長賴進坤進一步批評說，記得以前縣府有提部落亮點計畫，第一期經費就有6000萬元，他只看過排練一次，但到現在沒有下文；花蓮是窮縣，辦個活動就花一億，但像是慈濟幫縣內蓋了6所希望校舍，但教學軟體設備都沒有，縣府沒有錢，校長到處要錢，又怕得罪縣長，這樣子監察院不該來調查一下？
環保局長饒忠澄清，並非拆除，而是翱翔季活動向廠商租用的器材，歸還租用廠商，觀光處代理處長彭偉族則回應，翱翔季活動為「行銷」環保科技園區，提高知名度，展現投資潛在力量。
饒忠指出，全台有桃園、台南、高雄和花蓮4個環保科技園區，唯花蓮鳳林地處偏遠、交通不便，廠商進駐意願不高，縣府傾向朝多元活化方向經營，但因環保署堅持以六大產業委外經營管理，目前仍依原定計劃進行招標流程。
傅崐萁在劉曉玫質詢時間內沒有回覆，但在縣議員李秋旺質詢的時間大吐苦水，強調社會自有公道，多數鄉親是有良心的，長期忍受謾罵、中傷跟抹黑，已經很習慣；他說，日出大道1.4公里花6億多，等於1公里約4億多，若算1000年不會壞，4億這一年成本40萬，但能帶來花蓮的軸線翻轉，整體的都市形象，帶來的觀光收益，這是從之前東大門夜市的經驗可以看到的。
傅崐萁話鋒一轉，批評蔡政府的前瞻計畫軌道才是問題，4200億軌道建設才是把兒孫的錢全部借完。他說，全世界輕軌、捷運都賠錢，成本都無法回收，只有香港是賺錢，就連密密麻麻的日本東京，也只有一條路線賺錢；像是高雄捷運、輕軌，花了165億元蓋好，營運的時候一年賠20億，成本都沒有回收，這麼清楚的案例就放在這裡，但仍要挖這麼大的錢坑，把未來年輕人的錢全部花完、把台灣人的血全部吸乾，國家財政會被拖垮。
傅崐萁認為1公里的軌道運輸、輕軌就要花40到70億，還不包括未來的虧損，前瞻建設耗盡兒孫的錢財，把未來都掏空；但花蓮日出大道1公里4億，可以用1000年，每一年都在回收觀光財，他說，「舉頭三尺有神明」有時候烏雲蔽日，目前國內局勢雖大多數人被蒙蔽，但總有水落石出的一天，公理正義還是會被回復的。
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標題：8年前瞻算什麼！ 這縣市規劃千年不壞日出大道
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