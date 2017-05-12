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8年前瞻算什麼！ 這縣市規劃千年不壞日出大道

2017-05-12  23:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁將在市中心耗資6.37億元興建1.4公里的日出香榭大道，其中徒步區鋪面就要3億多元，今天成為縣議會質詢焦點，但傅崐萁強調：「這建設百年、千年不會壞，若算1000年，每年成本約40萬」但為花蓮帶來的效益是非常大的，傅也反批蔡政府前瞻建設的軌道建設才是錢坑。

縣議員劉曉玫先播放網友仿造狂新聞製作的一個短片，用「一千年不會壞的路」諷刺腳跨一步一公尺就是45萬元，劉曉玫說，花蓮財政上被評為窮縣，縣長也常上媒體喊窮，但是，縣長過去建設都好大喜功，像是過去的山海劇場評估要花35億元，但規劃費幾千萬丟下去，現在什麼都沒有；還有鳳林環保科技園區，過去提出活化計畫，要開發遊樂、親子園區，花了一億多元辦了3D遨遊季的戲水活動，光空調整修1200萬，只用了一個夏天。

劉曉玫說，花蓮因無高科技上游產業，2008年中央斥資8億6千萬打造的環保科技園區一直是花蓮的包袱，縣府為轉型成觀光遊樂園區，再次大手筆更新硬體設備，花了一億多元，卻只辦了兩年共88天的活動，結束後即關閉園區，短暫活命，每年還需編列500多萬修繕費用，現在器材則當廢鐵拆除，質疑轉型的永續何在。

議長賴進坤進一步批評說，記得以前縣府有提部落亮點計畫，第一期經費就有6000萬元，他只看過排練一次，但到現在沒有下文；花蓮是窮縣，辦個活動就花一億，但像是慈濟幫縣內蓋了6所希望校舍，但教學軟體設備都沒有，縣府沒有錢，校長到處要錢，又怕得罪縣長，這樣子監察院不該來調查一下？

環保局長饒忠澄清，並非拆除，而是翱翔季活動向廠商租用的器材，歸還租用廠商，觀光處代理處長彭偉族則回應，翱翔季活動為「行銷」環保科技園區，提高知名度，展現投資潛在力量。

饒忠指出，全台有桃園、台南、高雄和花蓮4個環保科技園區，唯花蓮鳳林地處偏遠、交通不便，廠商進駐意願不高，縣府傾向朝多元活化方向經營，但因環保署堅持以六大產業委外經營管理，目前仍依原定計劃進行招標流程。

傅崐萁在劉曉玫質詢時間內沒有回覆，但在縣議員李秋旺質詢的時間大吐苦水，強調社會自有公道，多數鄉親是有良心的，長期忍受謾罵、中傷跟抹黑，已經很習慣；他說，日出大道1.4公里花6億多，等於1公里約4億多，若算1000年不會壞，4億這一年成本40萬，但能帶來花蓮的軸線翻轉，整體的都市形象，帶來的觀光收益，這是從之前東大門夜市的經驗可以看到的。

傅崐萁話鋒一轉，批評蔡政府的前瞻計畫軌道才是問題，4200億軌道建設才是把兒孫的錢全部借完。他說，全世界輕軌、捷運都賠錢，成本都無法回收，只有香港是賺錢，就連密密麻麻的日本東京，也只有一條路線賺錢；像是高雄捷運、輕軌，花了165億元蓋好，營運的時候一年賠20億，成本都沒有回收，這麼清楚的案例就放在這裡，但仍要挖這麼大的錢坑，把未來年輕人的錢全部花完、把台灣人的血全部吸乾，國家財政會被拖垮。

傅崐萁認為1公里的軌道運輸、輕軌就要花40到70億，還不包括未來的虧損，前瞻建設耗盡兒孫的錢財，把未來都掏空；但花蓮日出大道1公里4億，可以用1000年，每一年都在回收觀光財，他說，「舉頭三尺有神明」有時候烏雲蔽日，目前國內局勢雖大多數人被蒙蔽，但總有水落石出的一天，公理正義還是會被回復的。

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  • 花蓮縣政府耗資6.37億元興建1.4公里的日出大道，其中將花3億多元鋪上與東大門夜市相似的黑白花崗石，標榜千年不壞。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府耗資6.37億元興建1.4公里的日出大道，其中將花3億多元鋪上與東大門夜市相似的黑白花崗石，標榜千年不壞。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣議員劉曉玫今天質詢縣府花了一億多元在鳳林環保科技園區辦親水活動，用了不到一年就報廢。（劉曉玫提供）

    花蓮縣議員劉曉玫今天質詢縣府花了一億多元在鳳林環保科技園區辦親水活動，用了不到一年就報廢。（劉曉玫提供）

  • 花蓮縣議員劉曉玫今天質詢縣府花了一億多元在鳳林環保科技園區辦親水活動，用了不到一年就報廢。（劉曉玫提供）

    花蓮縣議員劉曉玫今天質詢縣府花了一億多元在鳳林環保科技園區辦親水活動，用了不到一年就報廢。（劉曉玫提供）

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