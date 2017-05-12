WHO「兩岸諒解」說 外交部：不正確片面說法
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生組織（WHO）今天表示，迄無邀請台灣出席世界衛生大會（WHA），是因為今年中國和台灣與以往不同，「沒有兩岸諒解」，同時說明此事仍在談判中。外交部晚間指此種說法「不正確而且片面」，對此表達無法接受，並已向WHO表達強烈不滿。
WHA進入倒數計時，台灣仍無收到邀請函。WHO秘書處治理機構暨對外關係處長阿姆斯壯（Timothy Armstrong），於日內瓦時間今天上午在新聞說明會中，應媒體詢問時表示，WHO迄未寄發台灣邀請函，是因為今年中國和台灣與以往不同，「沒有兩岸諒解」，台灣參與WHO技術性會議不受影響，同時也說仍在談判中。
外交部晚間發布新聞稿表示，無法接受WHO上述不正確之片面說法，並已向WHO表達強烈不滿。
外交部表示，WHO作為專業國際醫衛組織，應依其憲章宗旨，為全人類健康福祉服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件差異，而有所區別。外交部指出，此普世健康人權價值明載於WHO憲章，並構成WHO邀我參與WHA、以及我平等參與WHO各項活動及技術性會議的基礎。
外交部強調，對於WHO未依循其憲章宗旨，以及國際社會廣泛支持邀請臺灣參與WHA的呼籲，屈從於特定會員的政治利益，深感失望。病源的傳播無國界，疾病的防治亦不應有缺口。健康衛生的基本人權更不應被任何政治條件凌駕，這是世界各國皆認同的價值，也是我政府積極全力爭取台灣兩千三百萬人民福祉的圭臬。
對於WHO指台灣參與技術性會議不受影響，外交部也反駁指出，我國申請參與WHA技術性會議，因政治干擾而遭拒的比例甚高，造成台灣與國際社會共同維護全球防疫工作的極大困難。呼籲WHO應排除不當干擾，讓臺灣能平順參與其各項會議、機制與活動。
外交部並重申，只有我政府才能代表全體國民，並為2300萬台灣人民的健康負起責任。以政治理由排除台灣參與，不但違反WHO憲章，也剝奪台灣人民的權利。外交部盼WHO及相關各方，正視台灣參與WHA的正當性與重要性，同心協力維護全球健康人權與防疫無缺口。
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