反擊郝暗酸吃香喝辣 吳辦：郝柏村當時位居要津

2017-05-12 22:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌昨天接受廣播專訪時，針對遭另一位候選人吳敦義暗批對黨不忠，以當年自己是「穿草鞋出去打拚」，而不是留在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」，反擊暗酸對手，吳敦義競選辦公室今日聲明回應要郝龍斌別忘了自己的父親郝柏村，當時還位居行政院長的職務。

吳辦指出，在10日的電視辯論會上，吳敦義強調自己從政40年間，都是忠貞黨員，沒有進入民進黨政府做官，這是事實，「郝龍斌認為是講他，那也不需要否認，因為在場其他參選國民黨主席的5個人，除了郝龍斌，都沒有，也不會願意去做阿扁的官。」

吳辦並表示，當時郝龍斌在答覆時，故意迴避這個問題，把焦點扭曲成他加入新黨的事，其實吳敦義對於泛藍同志曾經離開過國民黨，從來沒有批評，更多次公開強調，國民黨必須團結友黨，包括新黨、親民黨與友黨，整合所有在野泛藍力量一起打拼，才能壯大，「但是不應該為了做官，去加入一向主張台獨的扁政府，吳提出這件事，也是很多國民黨同志心裡的質疑。」

吳辦說，郝龍斌說他沒在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」，不知是指誰，「但請郝龍斌不要忘記，很多人都曾在李登輝政府時期做過事，包括他父親郝柏村先生在內，而且還位居行政院院長。」