| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

反擊郝暗酸吃香喝辣 吳辦：郝柏村當時位居要津

2017-05-12  22:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌昨天接受廣播專訪時，針對遭另一位候選人吳敦義暗批對黨不忠，以當年自己是「穿草鞋出去打拚」，而不是留在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」，反擊暗酸對手，吳敦義競選辦公室今日聲明回應要郝龍斌別忘了自己的父親郝柏村，當時還位居行政院長的職務。

吳辦指出，在10日的電視辯論會上，吳敦義強調自己從政40年間，都是忠貞黨員，沒有進入民進黨政府做官，這是事實，「郝龍斌認為是講他，那也不需要否認，因為在場其他參選國民黨主席的5個人，除了郝龍斌，都沒有，也不會願意去做阿扁的官。」

吳辦並表示，當時郝龍斌在答覆時，故意迴避這個問題，把焦點扭曲成他加入新黨的事，其實吳敦義對於泛藍同志曾經離開過國民黨，從來沒有批評，更多次公開強調，國民黨必須團結友黨，包括新黨、親民黨與友黨，整合所有在野泛藍力量一起打拼，才能壯大，「但是不應該為了做官，去加入一向主張台獨的扁政府，吳提出這件事，也是很多國民黨同志心裡的質疑。」

吳辦說，郝龍斌說他沒在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」，不知是指誰，「但請郝龍斌不要忘記，很多人都曾在李登輝政府時期做過事，包括他父親郝柏村先生在內，而且還位居行政院院長。」

廣告
  • 國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 郝柏村 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：反擊郝暗酸吃香喝辣 吳辦：郝柏村當時位居要津


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.