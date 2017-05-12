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立委要修兩公約施行法 讓法官可判死刑

2017-05-12  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕士林地方法院今判小燈泡命案王姓兇嫌無期徒刑，院方強調因「兩公約」之限制，無從對患有精神疾病的王嫌判處死刑，引發各界譁然。立委呂玉玲表示，將提案修正《兩公約施行法》，讓國內司法官之審判不受兩公約拘束。

呂玉玲表示，我國2009年將兩公約批准書送往聯合國祕書處遭退件，並未成為「兩公約」締約國，兩公約不應有國內法拘束力，她將提案修正《兩公約施行法》，明訂須待台灣成為兩公約締約國後，其規定才具有國內法效力，讓未來國內司法官的審判不再受兩公約拘束。

兩公約是「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」的簡稱，為聯合國於1966年通過、1976年生效之國際條約，目前全球主要國家都為兩公約締約國，承諾落實公約中規範的人民基本權。兩公約並未明確揭示精神疾病患者不得判死刑，但聯合國人權委員會曾作出決議，強烈要求締約國不對精神疾病患者判處或執行死刑。

國內現行《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》（兩公約施行法）第2條規定，「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」

士林地院今在小燈泡案的判決摘要中表示，王姓兇嫌罹患思覺失調症，而兩公約已透過施行法對我國產生內國法拘束力，「依該等公約之解釋意旨，已形成對精神障礙者及身心障礙者犯罪，不得處死刑之科刑權限制，本院自無從對被告科處死刑。」

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  • 小燈泡命案王姓兇嫌，因精神疾病獲判免死。（資料照，記者方賓照攝）

    小燈泡命案王姓兇嫌，因精神疾病獲判免死。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 兩公約 兩公約施行法 小燈泡 小燈泡命案 死刑
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