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世衛不邀台灣 總統府：遺憾與不滿

2017-05-12  19:48

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣被拒於世界衛生組織大會（WHA）之外，世界衛生組織（WHO）今天正式表態，沒有計畫邀請台灣參加WHA，總統府今晚發表聲明表達遺憾與不滿，強調WHO屬於世界，關切的是全體人類的健康，台灣作為國際社會的一份子，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，沒有被排除在外的理由。這個道理不辯自明。

總統府表示，對於WHO於日內瓦時間5月12日上午有關我國參與WHA的說法，我們表達遺憾與不滿。總統府再次呼籲WHO應正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。

總統府再次強調，世衛的作法不會動搖我國參與並貢獻國際社會之決心，政府將繼續努力，並持續推展、深化與各國相關部門之合作，確保國人的健康權益。

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  • 世界衛生組織（WHO）今天正式表態，沒有計畫邀請台灣參加WHA，總統府今晚發表聲明表達遺憾與不滿。圖為總統府發言人黃重諺。（資料照）

    世界衛生組織（WHO）今天正式表態，沒有計畫邀請台灣參加WHA，總統府今晚發表聲明表達遺憾與不滿。圖為總統府發言人黃重諺。（資料照）

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