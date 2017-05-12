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WHO拒發邀請函 陳時中：少了高水準夥伴是世界損失

2017-05-12  19:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會（WHO）晚間明確表達不會發給台灣邀請函，衛福部長陳時中今晚接受採訪時表示，少了台灣這樣高水準的夥伴，是世界的損失。

陳時中說，站在醫療衛生的專業立場，比如說流感等議題，都是所有人關心的，防疫資訊應該要很公開，少了台灣這樣高水準的夥伴，是世界的損失。

是否會向世衛抗議？陳時中說，會先與外交部討論一下。陳時中也提到，本來去年說要多找民間專家參與，但因今年狀況特殊，應該會以衛福部官員為主。

目前初步名單包括衛福部主管、食藥署、國健署、健保署、疾管署等官員。陳時中說，許多署長和官員在國外都有友人，聯絡也方便，是很好的溝通者。

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  • 陳時中說，拒絕台灣參加是世界的損失。（記者吳亮儀攝）

    陳時中說，拒絕台灣參加是世界的損失。（記者吳亮儀攝）

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