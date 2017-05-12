WHA未受邀 專家憂心：SARS防疫孤島恐重演

2017-05-12 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今正式表示，未計畫邀請台灣參加世界衛生組織大會（WHA），有專家對此表示，台灣無法參與WHA是我方的損失、也是世界的損失，最大影響則是台灣無法在第一時間掌握國際與區域疫情狀況；專家擔心，過去台灣在面對SARS侵襲時曾淪為防疫孤島的狀況恐會重演。

《蘋果日報》報導，醫師公會全聯會秘書長王必勝指出，台灣於2003年3月14日首見SARS病例，當下就去函向WHO通報，但受限於國際情勢，WHO一直到當年的5月8日才派員前來協助。他舉這段過往發生過的事情表示，無法參與WHA，我方便無法輸出防疫經驗與技術，相對的也無法得到即時的國際疫情與防疫訊息，一旦又出現極具威脅性的新興傳染病，像SARS時期的險境恐會再度上演。

感染症專家、台大醫院小兒部主任黃立民也指出，未參與WHA對國際疫情掌握速度較慢，且WHO常會修正各種防疫措施、儲備藥物與疫苗發展訊息，台灣無法參與就會較晚得知這些訊息，或是知道的比較片段，相當吃虧。

疾管署副署長莊人祥則舉2013年的WHA為例，指當時在場的與會成員有針對H7N9與中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的疫情訊息互相交流，台灣目前雖然與WHO有聯絡窗口，但無法直接與區域國家討論，也無法參與很多專業會議。