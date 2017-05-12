政院推前瞻問答集 回應各項質疑
〔記者李欣芳／台北報導〕為全面強化對前瞻基礎建設計畫的論述，行政院由國發會彙整提出前瞻基礎建設計畫問答集，詳細回應外界對這項計畫引發債留子孫、徵收土地迫遷與環評、跨越總統任期編8年特別預算的多項質疑。
行政院在問答集中指出，距離舉債上限40.6％，還有約1.7兆元的舉債空間，所以前瞻建設不會變成錢坑，前瞻建設預算估計未來8年平均每年債務淨增1318億元，低於馬政府8年平均每年1958億元，也沒有債留子孫的問題。
對於國民黨立委質疑蔡總統任期僅4年，行政院為何編8年特別預算？要求改成4年特別預算，行政院在問答集回應說，政府重大經建建設多是長年期，常有跨立委任期、總統任期，這次幾項計畫項目如台北捷運三鶯線期程是104-114年、淡海輕軌期程是102-115年、安坑輕軌期程是104-112年，難道因跨總統任期，所以這些計畫都不要列入？
行政院指出，馬英九政府的愛台12建設，當時規劃期程從2009年至2016年共計8年，也是跨總統任期的規劃。
行政院強調，近年政府及公營事業投資均呈負成長，未來積極推動各項基礎設施，可帶動民間投資與創新活動，厚植經濟成長潛能。國際競爭力評比機構報告顯示，基礎建設不足是台灣國際競爭力無法大幅向前的重要因素。
政院指出，台灣在前瞻性基礎建設已在亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）落後，須急起直追。前瞻未來，國家需要新世代的基礎建設，包括：配合產業轉型的綠能與數位；優化生活環境與品質的水環境與城鄉建設；邁向綠色運輸系統的軌道建設。
行政院政務委員唐鳳也為政院網路版的問答集出力，她說，會有這份問答集，也是因為對於前瞻基礎建設，各界朋友或有些許疑惑。她個人的觀察是：「我們在院的層級協調各個部會計畫的時候，當然有一定的判準，但是我們之前確實比較不習慣，在政策形成的最初期，就先公布這些判準，並以此跟大家進行溝通」。
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