慶「柱」母親節風波 桃退伍軍人協會：洪是受邀客人

2017-05-12 18:55

［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席候選人昨晚到國立武陵高中參加「慶祝母親節」晚會，但因下午就將宣傳車「柱你幸福號」開進校園、場內外都放置競選宣傳品而引發議論；主辦活動的桃園市退伍軍人協會表示，這確實只是一場單純的母親節慶祝活動，洪秀柱只是受邀的客人，對於引起紛爭感到錯愕。

桃園市退伍軍人協會顧問史碩仁表示，這場活動的參加者以會員為主，並沒有招攬學生，洪秀柱更只是受邀的客人，過程中聊的是台灣的現況、時政，對於無端引起紛爭感到錯愕。

他說，如果洪秀柱到校園參加活動，叫做政治人物進入校園，那桃園市長鄭文燦、市議員們未來是否也不能參加學校任何活動，否則應該也都能算是政治力入侵校園。

另外，史碩仁指出，原本向桃園市政府申請借用市府前廣場，卻拖了3天才被通知不予受理，平常市府前明明常有陳情抗議、集會遊行，卻對他們加以刁難，在他們極力爭取下，承辦人還脫口說出「市長不會答應」，令人質疑是政治打壓，也是因此才會改向武陵高中租借場地。

桃園市政府祕書處長顏子傑駁斥說，當時申請單位是「陸軍官校桃園校友會」，活動名稱為「中國國民黨主席洪秀柱向桃園地區軍公教警消勞等在退職人員致敬暨慶賀母親節晚會」，會退件是因為該單位根本未立案，且市府前廣場不適合舉行政治活動，且否認有人說出「市長不答應」的言論。