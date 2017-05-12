慶「柱」母親節風波 桃退伍軍人協會：洪是受邀客人
2017-05-12 18:55
［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席候選人昨晚到國立武陵高中參加「慶祝母親節」晚會，但因下午就將宣傳車「柱你幸福號」開進校園、場內外都放置競選宣傳品而引發議論；主辦活動的桃園市退伍軍人協會表示，這確實只是一場單純的母親節慶祝活動，洪秀柱只是受邀的客人，對於引起紛爭感到錯愕。
桃園市退伍軍人協會顧問史碩仁表示，這場活動的參加者以會員為主，並沒有招攬學生，洪秀柱更只是受邀的客人，過程中聊的是台灣的現況、時政，對於無端引起紛爭感到錯愕。
他說，如果洪秀柱到校園參加活動，叫做政治人物進入校園，那桃園市長鄭文燦、市議員們未來是否也不能參加學校任何活動，否則應該也都能算是政治力入侵校園。
另外，史碩仁指出，原本向桃園市政府申請借用市府前廣場，卻拖了3天才被通知不予受理，平常市府前明明常有陳情抗議、集會遊行，卻對他們加以刁難，在他們極力爭取下，承辦人還脫口說出「市長不會答應」，令人質疑是政治打壓，也是因此才會改向武陵高中租借場地。
桃園市政府祕書處長顏子傑駁斥說，當時申請單位是「陸軍官校桃園校友會」，活動名稱為「中國國民黨主席洪秀柱向桃園地區軍公教警消勞等在退職人員致敬暨慶賀母親節晚會」，會退件是因為該單位根本未立案，且市府前廣場不適合舉行政治活動，且否認有人說出「市長不答應」的言論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 八百壯士等將領拜會林萬億 談軍人年金改革
- 慶祝母親節活動變調 洪秀柱前進武陵高中惹議
- 立院衝突、蔣萬安「一枝獨秀」跳上桌 王丹諷：演過頭
- 蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外
- 吳敦義批小英極權 比武則天還厲害
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 街藝甄選起跑 今年改一團一證
- 三星砸141億美元 建OLED廠
- 觀星不用出門！手作螢光瓶 讓你在家就能欣賞星星！
- 中職》郭泰源現身球場 氣色不錯
- 到底幾歲能用？ 兒童遊樂場霧煞煞
- 高齡駕駛7月起須體檢才能換照 且付規費50元
- 消防「毒」班長耍通靈 停職還鬧警局驅魔
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 柯米發告別信 川普將赴ＦＢＩ安撫軍心
- 補教實名制 高市教局：無法源 只能協調業者配合
- NBA》馬刺闖西部冠軍賽 雷納德確定首戰復出
- NBA》火箭主場慘敗馬刺 哈登：輸球要怪我
- MLB》拿波里超大號再見3分砲 遊騎兵逆轉教士（影音）
- 被控插股地下錢莊還恐嚇討債 新北官警2判刑2無罪
- 美庫存量下降 世界油價續揚
- 培養小創客！ 新北市成立自造教育示範中心
- 《薄紗‧風情丕變》2
- （圖輯）姜河那訪台 愛心手勢大方送
- 機車撞貨車 騎士滑入車底命危
- 劉青雲這樣穿 感覺年輕10歲
- 老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回
- 德Ifo︰台灣未來6個月經濟樂觀
- 俄教堂抓寶險坐牢
- 《基隆市議會市政考察》天然氣漏膠帶封管 民眾不安
- 《自由廣場》糖稅保健康
- 李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？
- （獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！
- （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
- 退伍後淪共諜 前副總統呂秀蓮隨扈被起訴
- 柯淑勤遭人霸凌無處泣訴 悔悟當年曾是「霸凌者」
- 兩公約成免死金牌 各級法院引用上千次
- NBA》波辛傑斯想走人？ 尼克教頭：希望他留下
- 電信糾紛 亞太比率最高
- 主場94狂 綠衫軍聽牌
- （圖多）凱蒂佩芮回收遛鳥裝 分手秀肉色裂縫
- 5/15日起 交通違規罰單可在超商分期繳
- 毀電子腳鐐落跑狼 11年11人統統回籠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慶「柱」母親節風波 桃退伍軍人協會：洪是受邀客人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分