台灣未獲邀赴WHA 聯合國官員：談判進行中

《美聯社》今天報導，世界衛生組織（WHO）目前沒有計畫邀請台灣出席即將舉行的世界衛生大會（WHA）。（路透）

2017-05-12 18:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕《美聯社》今天報導，世界衛生組織（WHO）目前沒有計畫邀請台灣出席即將舉行的世界衛生大會（WHA），但一名聯合國官員阿姆斯壯（Tim Armstrong）表示，「談判還在進行中」。

第70屆WHA將在本月下旬登場，台灣迄未收到邀請函，若未能獲邀，將是自2009年以特殊觀察員身分參與WHA八年之後，台灣再次無法進入大會會場。

《美聯社》今天報導，聯合國官員阿姆斯壯表示，關於邀請台灣以觀察員身分參與WHA一事，「談判還在進行中」。阿姆斯壯說明，今年與2009年以來的情形不同，台灣與中國之間並沒有「兩岸諒解」。他同時強調，中國領導人習近平今年一月拜訪WHO日內瓦總部與此事「沒有任何關係」。