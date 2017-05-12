WHO：沒計畫邀請台灣參加世衛大會

2017-05-12 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對台灣是否能參加世界衛生大會（WHA），世界衛生組織（WHO）今正式表示，將不會邀請台灣代表團出席。

據《美聯社》報導引述WHO主席阿姆斯壯（Tim Armstrong）的話指出，目前針對台灣是否可能以觀察員身分參加本月22日舉行的WHA，談判仍在持續進行中。報導提到，這也是自2009年以來，台灣首度未受邀參加WHA。

雖然中國領導人習近平剛於今年1月間拜訪過世界衛生組織總部，不過阿姆斯壯強調，該次造訪與此事毫無關聯。