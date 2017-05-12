台未受邀參加WHA 衛福部：遺憾但仍會前往

2017-05-12 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息傳出，台灣確定未受邀參加世界衛生組織大會（WHA），衛福部對此回應指，雖然對這結果有預期與準備，仍感到非常遺憾跟不解，不過我方屆時仍會前往日內瓦，透過雙邊跟多邊會議交換各種訊息，以及合理表達訴求。

《蘋果日報》報導，負責WHA事宜的衛福部國際合作組技監許明暉表示，雖然目前尚未接獲確定消息，但這是預期中可能發生的一種結果，不過還是覺得非常遺憾跟不解。許明暉也指出，屆時我方仍然會前往日內瓦，除會與各國家及專業團體表達不滿，也會合理表達訴求，並透過雙邊跟多邊會議交換各種訊息。

針對到時候是否會跟對岸有交流，許明暉則表示，以目前這樣不好的氣氛，屆時不可能在當地跟對岸有任何接觸。

許明暉也提到，這是台灣自2009年以來首次未受邀參與WHA，雖然暫時不會造成立即健康威脅，但若沒有WHA的安全防護網絡，比別人晚接獲具有時間性的國際防疫訊息，都可能增加國民健康風險。