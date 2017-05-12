中國不參加世大運 郝龍斌：政治不要涉入體育
2017-05-12 17:14
［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部今天舉行主席、黨代表選舉政見發表會，包含潘維剛、郝龍斌等主席候選人，都針對中國拒絕組團參加世大運表示意見，郝龍斌也以前市長身分呼籲台北市長柯文哲盡力爭取中國隊來台比賽，破除世大運障礙，畢竟政治不要涉入體育。
郝龍斌說，過去台北市辦任何大型活動，包含聽奧、花博跟世界運動會，中國都有來參加，這次世大運是台灣有史以來，爭取到層級最高的運動賽事，當然希望所有國家都來，尤其中國是體育大國，我們希望他來參加，這對世大運爭光絕對有幫助，希望台北市長柯文哲，儘力去邀請，破除世大運障礙，讓中國來參加。
當媒體問題是否與總統蔡英文兩岸政策有關，郝龍斌說，「我相信這和兩岸政策、兩岸關係緊張絕對有關係，我也希望，政治不要涉入體育，過去聽奧、花博能夠成功，也是秉持這個原則，希望柯文哲能盡力爭取到中國來參加世大運。」
潘維剛說，今天各報頭版頭新聞都是中國不組隊來台灣參加世大運，這代表兩岸關係越來越緊張，越來越對我們不利，兩岸和平是台灣安定最大利基，兩岸動盪是對台灣是嚴重的威脅，總統蔡英文上任後變成「通零太后」，就是兩岸的關係、信任通通變成零，這讓生活在台灣的人變得更痛苦不堪。
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