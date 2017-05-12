吳敦義批小英極權 比武則天還厲害

2017-05-12 17:28

［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席候選人吳敦義，下午前往左營合群新城拉票，他批評蔡英文總統極權，「比武則天還厲害。」

吳敦義表示，民進黨奪權有術、治國無方，前瞻計畫8千8百億全部舉債，債留子孫，年金改革兇狠又霸道，經濟沒搞好、退休基金投資報酬率不高，這兩個前提沒做就貿然實施軍公教年改，天怒人怨，還用蛇籠加刀片對付軍公教。

吳敦義說，蔡總統極權一身，號令行政院長林全，還想拿到最高法院院長任免權，一手捉行政，一手捉司法，「比武則天還厲害」。

吳敦義問，一例一休後，業者成本增加，民眾物價卻更上漲，「生活有沒有更貴？」。在場民眾熱烈舉手回應。

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