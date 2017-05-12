| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下班請注意！氣象局預警北北基、桃園有瞬間大雨 PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

吳敦義批小英極權 比武則天還厲害

2017-05-12  17:28

［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席候選人吳敦義，下午前往左營合群新城拉票，他批評蔡英文總統極權，「比武則天還厲害。」

吳敦義表示，民進黨奪權有術、治國無方，前瞻計畫8千8百億全部舉債，債留子孫，年金改革兇狠又霸道，經濟沒搞好、退休基金投資報酬率不高，這兩個前提沒做就貿然實施軍公教年改，天怒人怨，還用蛇籠加刀片對付軍公教。

吳敦義說，蔡總統極權一身，號令行政院長林全，還想拿到最高法院院長任免權，一手捉行政，一手捉司法，「比武則天還厲害」。

吳敦義問，一例一休後，業者成本增加，民眾物價卻更上漲，「生活有沒有更貴？」。在場民眾熱烈舉手回應。

相關影音

廣告
  • 吳敦義今天到左營合群新城拉票。（記者黃旭磊攝）

    吳敦義今天到左營合群新城拉票。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻 吳敦義 國民黨主席選舉 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：吳敦義批小英極權 比武則天還厲害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.