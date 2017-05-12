雙邊移民事務會議 我與印尼將建立國境情資分享機制
2017-05-12 17:08
〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣自2012年與印尼簽署台印「移民事務與防制人口販運及人蛇偷渡合作瞭解備忘錄」後，每年定期輪流主辦台印移民事務雙邊會議。今年由移民署署長何榮村率團前往參加第5次「台灣、印尼雙邊移民事務會議」，針對雙方共同關注的移民相關議題，移民跨國犯罪情資分享、人員遣返、資訊技術合作等方面，已磨合達成共識並有良好的成果。
移民署表示，此次雙邊會談達成多項共識：同意建立國境情資分享機制、強化訓練參訪交流合作與難民收容事務觀摩，及關注提供彼此國民短期停留免簽互惠之重要性，並透過資訊科技合作計畫，強化國境安全及提升旅客通關便捷服務。
此外，雙方亦將持續向雙方人民宣導遵守相關移民法令規定，印方特別強調，印尼移民法針對外國人從事舆簽證目的不符之活動，最高可判處5年徒刑及最高相當75萬台幣（5億印尼盾）罰鍰。尤其涉及網路跨國，詐騙部分，印方甚為重視，一經查獲即予收容。
在移民署長何榮村與印尼移民總局長羅尼見證下，會後由我國駐印尼代表陳忠大使、印尼駐台代表羅伯特代表，共同完成簽署該雙邊移民事務會議之議事錄儀式。
何署長一行除參加第五次雙邊移民事務會議，並參觀印尼國際機場最新旅客自動通關查驗設施、移民局收容中心，交換台印雙方對外來人口居停留與國境安全管理及旅客通關便捷服務優缺點。
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