蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外

2017-05-12 16:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天出席106年國際護師節慶祝大會，因台灣並未收到今年ＷＨＡ（世界衛生大會）邀請函，蔡總統公開呼籲，台灣是全球衛生體系的一環，不應該因為眾所周知的政治考量，而被排除在外，未來會持續在國際上發聲。

蔡英文總統今天下午至新北市政府參加106年國際護師節活動，身為地主的新北市長朱立倫，特地提前3分鐘至大門口迎接，一路陪同蔡總統走進會場，2人互動成為媒體關注焦點。

蔡總統致詞表示，護理人員是台灣最重要的健康守護者，國家政策面做出改變，給予護理人員最大支持，提升護理人員福利，改善人力配置，讓護病比例更合理，職場環境更友善，這是政府責無旁貸的工作。

蔡總統說，隨著長照2.0上路，護理人才培育不僅是人力足夠與否的問題，須兼顧服務輸送、城鄉公平，更仔細考量使用者需求，目前衛福部逐步推動「鄰里家居護理所倍增計畫」，協助居家護理師從機構出發，深入社區從事照護工作，當護理人員能選擇多元彈性的工作模式，就會鼓勵人才投入。

蔡總統指出，護理專業的國際參與非常重要，今年世界衛生大會討論重點是失智症的公共衛生應對策略，護理專業如何延伸社區，投入非傳染性疾病預防，是許多國家面臨的課題，台灣面對人口老化挑戰，無論是既有照顧工作經驗，或是新政策推動，都有跟各國交流必要性。

蔡總統強調，台灣是全球護理衛生體系的一環，不應該因為眾所周知的政治考量 而被排除在外，她相信護理專業對於健康的關懷重視，是不分國際的普世價值，未來會繼續在國際上發聲，分享經驗給全世界。