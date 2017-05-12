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砍退休金惹母不開心？ 段宜康：她更擔憂我安危

2017-05-12  17:56

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委、司法法制委員會主席段宜康今早接受廣播節目專訪，對於年金改革的議題，他強調年改本會期一定要通過，且須修改過去的「不公平」制度，改革期間若需要有人扮黑臉，他有自覺擔任這個角色。而被問到後天就是母親節，大砍退休金母親是否生氣？段宜康則表示，多少會生氣，但母親更擔心他的安全。

綜合媒體報導，段宜康今天接受《蒄蒄早餐》專訪時強調，年改法案付委只是程序，接下來將有一個月的協商期，各政黨的黨鞭都須簽字同意，有人反對，協商就可能破裂，但若協商完成，年改法案將送到院會表決，雖然民進黨立委佔多數，但並非舉舉手、按按鈴就能輕鬆通過，法案中條文都需逐一審視，又將耗費很多時間。

立法院日前初審公務員年金改革修法，國民黨立委孔文吉與段宜康拉扯，段宜康快速閃身持續宣讀，網路上有傳出他是柔道高手的消息，段宜康則說自己不是柔道高手，是柔道小朋友，雖然打不過孔文吉但有認真打。

段宜康也指出，年金改革真正的戰場在6月立法院會，修法草案有90多條條文，若國民黨團每一條都提修正動議，會曠日廢時，他還跟黨團同仁開玩笑說，要做心理準備，下會期9月1日開始，但臨時會可能要開到8月31日非過不可。

而被問到後天就是母親節，大砍退休金母親是否生氣？段宜康則說，多少會生氣，但母親更擔心他的安全。

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  • 立委段宜康接受廣播節目專訪，被問到大砍退休金母親是否生氣？他則表示，多少會生氣，但母親更擔心他的安全。 。（資料照，記者羅沛德攝）

    立委段宜康接受廣播節目專訪，被問到大砍退休金母親是否生氣？他則表示，多少會生氣，但母親更擔心他的安全。 。（資料照，記者羅沛德攝）

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