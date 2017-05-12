黃國昌思考留國會意義 國民黨：不必考慮了

2017-05-12 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌因不滿浪費太多時間審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，直言將好好思考「留在國會到底有什麼意義？」然而此言卻被國民黨解讀為有主動請辭之意，呼籲他別考慮，快留下漂亮轉身背影。

昨天立院6個委員會聯席審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，過程中卻朝野衝突不斷，最終11條條文僅審了6條，且都保留待協商。黃國昌不滿批評，浪費這麼多時間不知到底審查了什麼？並稱將會好好思考留在國會到底有何意義。黃國昌此言卻被國民黨文傳會副主委唐德明解讀為有主動請辭之意，還呼籲黃國昌「不必考慮了，趕緊留下一個漂亮的轉身背影。」

唐德明也讚許黃國昌聰明，與其將來被人民罷免的難堪不如現在離開，還可以保留「戰神」的一點名聲。他並呼籲不用再思考了，「趕緊留下一個漂亮的轉身背影，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，也不留下一串淚珠。」