挨批女版「郭冠英」王家貞反擊綠營抺黑

2017-05-12 15:57

〔記者蔡文居／台南報導〕針對民進黨指其為女版「郭冠英」，國民黨台南市議員王家貞今天下午召開記者會回擊，痛批「充滿打手可恥的民進黨」。王家貞說，民進黨根本是抹黑扭曲，操作成政治、族群和省籍議題。她對問政內容放棄言論免責權，對所有指控慎重警告，將保留法律追訴權。

同黨議員洪玉鳳、蔡淑惠、蔡育輝和林燕祝今天也出席記者會相挺，怒斥民進黨議員，不為房屋稅和地價稅等民生議題開記者會，卻為了抹黑王家貞開記者會，「到底拿了多少好處？」

王家貞表示，這次質詢從頭到尾都沒提到林奕含的名字，是誰在消費林？「是因為戳到痛處？還是讓人民看到當權高官的不良示範？居然動用御用媒體和網軍追殺。」

她說，她昨天的問政只是希望執政民進黨，能關注兩性平權和補教須規範等議題，才提出具體改善缺失的建議，希望亡羊補牢，這樣賴清德也能抓狂。

王家貞說，民進黨議員居然為此抹黑操作，拉高對立牽拖無關其專業問政的他人，並且胡言亂語自行編造她為補教名師，把她的質詢抹黑扭曲，操作成政治、族群和省籍議題，並動用御用媒體和網軍追殺她，究竟是誰繼續消費林奕含？誰見獵心喜？

蔡育輝則譴責民進黨議員不為民生議題開記者會，到底拿了多少好處？蔡淑惠怒批賴清德才是台灣民主之恥，民進黨議員置地價稅、房屋稅等民怨議題於不顧，專心當寵物犬，賴清德充其量也只是馴獸師。

林燕祝則說，民代的天職本來就是監督市政，民進黨居然抓狂到利用假帳號抹黑追殺，還開記者會，為什麼不為搞的天怒人怨的房屋稅、地價稅等問題開記者會？