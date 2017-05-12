吳敦義「我不是白癡」闢謠 苗博雅：白副說沒有就是...

吳敦義以「我又不是白癡」澄清自己沒有說過「要統去中國住」，苗博雅則反諷：「白副是洪秀柱稱讚的政壇極品，怎麼可能是白癡。」（組合圖，左：記者劉信德攝，右：擷取自「苗博雅MiaoPoya」臉書頁）

2017-05-12 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今日澄清自己沒有說過「主張統一個人就要去中國住」，還說「我又不是白癡，怎麼會講這樣的話！」社會民主黨發言人苗博雅在臉書上反諷的表示：「白副是洪秀柱稱讚的政壇極品，怎麼可能是白癡。」

吳敦義今日闢謠時表示，主張統一或獨立，都是言論自由，就像遷徙也是自由的權力，「我又不是白癡，怎麼會講這樣的話！」、「吳敦義不會這麼白癡啦﹗」

對此，苗博雅在臉書上PO文「反串」的說：「白副說沒有，那就是......沒有！白副是洪秀柱稱讚的政壇極品，怎麼可能是白癡。影片裡的人士，應該是冒名頂替的台獨份子，讓白副蒙受不白之冤，離譜。」並且在文末寫道：「幫敦義洗冤，請分享給支持統的長輩。」

有網友留言回應：「不是說白副的話要相反聽嗎？」苗博雅則回應網友：「從未說過無薪假可得諾貝爾獎。」