當面向蔡總統爭取前瞻經費 朱立倫：我盡量小聲講

2017-05-12 15:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天至新北市政府參加106年國際護師節活動，這是蔡總統上任以來，首度和新北市長朱立倫同台，2人除禮貌性寒喧，朱立倫也向蔡總統提出建言，希望前瞻計畫重新考量。朱立倫說：「我盡量小聲講，希望她聽到了。」

朱立倫受訪表示，今天他以地主身分歡迎蔡總統到新北市參加活動，除了禮貌性寒喧，也提到希望前瞻計畫重新考量。

是否獲得總統正面回應？朱立倫說，「我盡量小聲講，沒有很大聲，她笑笑的回答，希望她聽到了。」

朱立倫認為，做為中華民國總統，施政應該要不分黨派，考慮國家願景，和計畫本身是否具有未來性、可行性、環評及財務要求，希望大家秉持公平一致標準，不要因為政黨之別，對新北市關起門來，對其他執政縣市敞開大門。

媒體詢問，對於蔡英文總統就職即將滿1周年，是否有什麼話想對她說？朱立倫則藉此機會公開向總統喊話：「敞開心胸，不分黨派。」