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年改會緊急更正 拿掉八百壯士撤離的文字

2017-05-12  15:14

〔記者李欣芳／台北報導〕帶領「八百壯士」在立法院旁搭帳篷抗爭年金改革的中華民國退伍軍人協會副理事長吳其樑、陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷等人昨天傍晚在民進黨立委王定宇陪同下，拜會國家年金改革委員會副召集人林萬億，年改會今天一度發布新聞稿稱雙方達成「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」，不過隨即遭吳斯懷否認有此共識，批評年改會的說法不厚道，年改會二度發出新聞稿，緊急將「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」的文字拿掉。

不過，年改會仍然表示，在雙方充分溝通後，達成以下2點共識：首先，年改會重申年金改革是改革制度，制度的產生是經年累月的結果，而非任何軍公教個人造成，請社會大眾不要針對個人相互攻擊或汙名。其次二、 軍人年金改革版本定案前，請國防部邀請退伍軍人代表參與討論，其中年改委員應優先受邀參加。

林萬億並在溝通過程中強調年改會從來就沒有要汙名化軍公教人員，由於林萬億下午在台南另有公務行程，目前仍無法就新聞稿的爭議提出說明。

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  • 年改會今天一度發布新聞稿稱雙方達成「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」稍晚緊急修改，圖為總統府年金改革委員會副召集人林萬億。（記者簡榮豐攝）

    年改會今天一度發布新聞稿稱雙方達成「八百壯士願意撤離街頭回到會議桌的共識」稍晚緊急修改，圖為總統府年金改革委員會副召集人林萬億。（記者簡榮豐攝）

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