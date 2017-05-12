國民黨自己提案自己反對 蔡其昌批：這樣很難看
2017-05-12 16:55
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團為反對「前瞻基礎建設特別條例草案」立法，昨天（11日）總召廖國棟祭出麵粉攻勢，導致多位民進黨立委中鏢，現場也粉塵四散。今天國民黨團再度杯葛院會議事，為了拖延議事，甚至反對自己的提案，讓主持議事的立法院副院長蔡其昌不滿的表示，「這樣很難看」。
綜合媒體報導，立法院院會今天上午處理議案前，蔡其昌先宣布召集朝野黨團協商「我國參與世界衛生組織（WHO）發表共同聲明」相關事宜，但因國民黨團拒絕出席協商會議，而讓協商破局。蔡其昌隨後回到院會處理「報告事項」，處理到第14案由民進黨立委余宛如提出的「社會企業發展條例草案」，國民黨團要求退回程序委員會，但又有個別的國民黨立委主張反對退回、要求表決。
蔡其昌不滿表示，國民黨自己反對自己，這樣沒意思，他不知道如何處理，「我跟你們拜託，冷靜一下，自己反對自己，這樣很難看」。蔡其昌眼看會議持續虛耗，時間也快接近中午，只好宣布院會休息。
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