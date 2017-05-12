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統獨議題 郝龍斌：現在談統，誰統誰？
2017-05-12 15:41
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義近日因「統獨」議題引爭議，前台北市長郝龍斌則透過臉書表示，「中國國民黨的黨主席選舉，參選人不需要爭論統獨議題。因為那不是國民黨內部的爭論」，認為此刻非談統的時候，並且質疑：「現在談統，誰統誰？」。
郝龍斌在臉書PO文寫道：「中國國民黨的黨主席選舉，參選人不需要爭論統獨議題。因為那不是國民黨內部的爭論。國民黨的立場很清楚，就是『捍衛中華民國』、『反對台獨』！堅決反民進黨的台獨，是因為台獨就是消滅中華民國。而此刻也不是談統的時候。」
郝龍斌表示：「有人嗆說：這是『不敢講統』！但我想請問，現在談統，誰統誰？一中同表，難道可以兩岸同表中華民國嗎？所以，現在談一中同表，也是在消滅中華民國！」並且強調，「中華民國」是人民的最大公約數，「中華民國的存在」才是國民黨必需捍衛。
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