南市綠營獻花慰問教育局長 譴責藍議員粗鄙野蠻

2017-05-12 14:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團幹事長林宜瑾、書記長林志展以及市議員陸美祈、谷暮．哈就，今天赴議場獻花給教育局長陳修平，為她加油打氣，並譴責市議員蔡育輝，表達將於大會提案將本件送紀律委員會，並呼籲市民同聲撻伐蔡育輝的野蠻行徑。

林宜瑾表示，日前蔡育輝因要不到教育局資料，竟公然在議場推打教育局長陳修平的額頭，讓局長當場落淚啜泣，其後國民黨團召開名為「道歉」實則聲援蔡育輝的記者會，觀其內容，旨在譴責市府及民進黨團，對於蔡育輝推打女性官員額頭一事毫無悔意。

她說，蔡育輝連在公共場合都能推打女性，甚至是以最羞辱人的怒戳額頭的方式為之，行徑令人不齒、更讓議會同仁汗顏，不料國民黨團居然大動作召開記者會力挺蔡育輝，讓人大開眼界。

蔡育輝則表示，他接受譴責，他日前已召開記者會公開道歉。他強調，議員負有監督之責，他跟教育局長索取學校替代役男住宿環境的資料，這是議員基於公益的問政，局長竟然不給，令人無法苟同。