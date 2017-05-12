譴責王家貞 南市綠營議員批：女版郭冠英

2017-05-12 13:55

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市議員王家貞昨天質詢時與台南市長賴清德互批「可恥」事件，多位民進黨議員今天中午聯合召開「女版『郭冠英』二度加害者」記者會，強烈譴責王家貞議員，並點名王是女版「郭冠英」。

邱莉莉、林宜瑾、蔡蘇秋金、李退之和林志展等議員表示，昨天在市政總質詢時，王家貞以不當類比隱射官員為狼師，企圖混淆、轉移輿論對加害者的關注，公開發表為狼師脫罪的言論。

邱莉莉表示，日前郭冠英在臉書上的激進言論遭全民撻伐，不料台南市議會竟有「女版郭冠英」搶進，莫非因為王家貞也曾是補教界名師，所以特別聲援名師？

她說，王家貞的言論充滿為加害者開脫罪刑的言詞，甚至以人身攻擊去影射官員，這是消費受害者及其家屬的行為，呼籲王家貞莫再二度傷害當事人。

林宜瑾表示，當全國人民齊心撻伐狼師，希望政府完善補教業管理、強化性別教育時，王家貞竟公開播放其錄製為狼師脫罪的影片，結果激起市長憤怒，直接怒斥王家貞「可恥！」對於議會同仁出現這樣脫序言詞，深感汗顏及不齒。

李退之表示，繼日前國民黨籍男性議員對女性官員推打額頭後，又有國民黨籍女性議員聲援加害者、設法為加害者脫罪，顯見整個國民黨在性別平等、人身權益上是極度保守、極度反動的政黨。他說，藍營議員不斷躲在言論免責的保護傘後，以謾罵、謠言和人生攻擊、甚至以消費受害者等方式來問政，這樣的行為不僅對不起受害者，更對不起所有的選民。