快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
譴責王家貞 南市綠營議員批：女版郭冠英
2017-05-12 13:55
〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市議員王家貞昨天質詢時與台南市長賴清德互批「可恥」事件，多位民進黨議員今天中午聯合召開「女版『郭冠英』二度加害者」記者會，強烈譴責王家貞議員，並點名王是女版「郭冠英」。
邱莉莉、林宜瑾、蔡蘇秋金、李退之和林志展等議員表示，昨天在市政總質詢時，王家貞以不當類比隱射官員為狼師，企圖混淆、轉移輿論對加害者的關注，公開發表為狼師脫罪的言論。
邱莉莉表示，日前郭冠英在臉書上的激進言論遭全民撻伐，不料台南市議會竟有「女版郭冠英」搶進，莫非因為王家貞也曾是補教界名師，所以特別聲援名師？
她說，王家貞的言論充滿為加害者開脫罪刑的言詞，甚至以人身攻擊去影射官員，這是消費受害者及其家屬的行為，呼籲王家貞莫再二度傷害當事人。
林宜瑾表示，當全國人民齊心撻伐狼師，希望政府完善補教業管理、強化性別教育時，王家貞竟公開播放其錄製為狼師脫罪的影片，結果激起市長憤怒，直接怒斥王家貞「可恥！」對於議會同仁出現這樣脫序言詞，深感汗顏及不齒。
李退之表示，繼日前國民黨籍男性議員對女性官員推打額頭後，又有國民黨籍女性議員聲援加害者、設法為加害者脫罪，顯見整個國民黨在性別平等、人身權益上是極度保守、極度反動的政黨。他說，藍營議員不斷躲在言論免責的保護傘後，以謾罵、謠言和人生攻擊、甚至以消費受害者等方式來問政，這樣的行為不僅對不起受害者，更對不起所有的選民。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 打火英雄遇到麻雀也頭痛 下營消防車築滿鳥巢
- 2017全球軍力排行 美國穩居龍頭 台灣第19
- 安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉
- 去年1300學生染毒 救1個算1個
- 《袖子‧刷存在感》1
- 人小志氣高 幸福國小儀隊闖出名號
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 萬能觀光休閒旅遊展 民眾有機會摸彩中機票
- 1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列
- 街藝甄選起跑 今年改一團一證
- 萬安演習傷患 女大生幫忙「妝」的
- 男子清晨4點芒果中槍 凶嫌6小時後被逮
- 社論》國會要監督，不要鬧劇
- 生三個還不夠？徐小可被爆「又」有了
- 法國會大選 馬克宏公布428位候選人
- 《53米放寬至65米》中正紀念堂周邊 建築可長高4樓
- 188公斤超級胖媽 手術甩肉30公斤
- 太陽能季報冷颼颼 茂迪每股慘虧2.07元
- 老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回
- 校園防挾持演習太逼真 笨毒蟲上當啦！
- 《通靈少女》打響名號 友松娛樂近期申請上櫃
- （限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣
- 王景玉未被判死 士林地院：受兩公約限制
- 陳景容畫靜寂獨白 新莊展出
- 台股測試萬點大關 新台幣30.2元來回震盪
- 台股開盤下跌19.71點 報9981.77點
- 彰濱風機今拆1座 520抗爭可望取消
- 無人機灑農藥 6分地不用10分鐘
- 女星帶頭霸凌老師 懺悔自己「真的很壞」
- 超挺文在寅 83％南韓民眾對他有信心
- （獨家）台製片因「好玩」接手J.K.羅琳案 喝醉後PTT狂語嗆鄉民
- 人生第一次煎蛋 學童動手做謝母恩
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 台塑海水淡化廠 下月提環評
- 今日MLB戰績
- 逐夢小巨人 玻璃娃娃開小黃養家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：譴責王家貞 南市綠營議員批：女版郭冠英
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分