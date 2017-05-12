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拼第二胎 蔣萬安：今晚就做事
2017-05-12 13:30
國民黨立委蔣萬安收下金鏟子，努力拼第二胎，並自爆「就今天晚上了」、「我拿著做事」。（記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨多名立委今日在立法院召開記者會，希望能夠透過政策提高生育率，國民黨立委江啟臣當場拿起代表「產子」的金鏟子，送給了想生第二胎的同黨立委蔣萬安，沒想到蔣立刻自爆「就今天晚上了」、「我拿著做事」。
據《三立新聞》報導，江啟臣送給蔣萬安金鏟子時，還不忘告誡使用方式，如果想生兒子，就將鏟子放在床下，而且正面要朝上；假如想生女兒，鏟子則要背面朝上。江啟臣並催促「不能放著不做事」，讓蔣萬安說出「就今天晚上了」。
蔣萬安說，他跟妻子有在規劃第二胎，畢竟目前小孩已經6歲，如果現在不生的話，未來兩胎的年齡會差距太大。
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