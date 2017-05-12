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下週一續審前瞻 廖國棟：邱議瑩不能當召委
2017-05-12 13:06
國民黨團廖國棟（右二）強調，下週一續審前瞻草案，民進黨立委邱議瑩不能續當召委。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」昨日逐條討論至第六條條文，下週一經濟聯席委員會將繼續排審，由召委邱議瑩輪值主席，尚餘五條條文可望出委員會。國民黨團總召廖國棟今日表示，這些只是柯建銘的如意算盤，邱議瑩下週絕不能當召委。
「當然不可以當召委！」廖國棟表示，國民黨團堅持須撤換召委邱議瑩，因她無視議事規則、無視立委的權利，將再度要求比照張慶忠，不能讓邱再碰觸前瞻審查，國民黨這個原則不會改變。
廖國棟強調，會與柯建銘溝通邱當召委問題，也會質疑本週四經濟聯席委員會的會議有效性，國民黨下週一將堅持理性做法，堅定地與民進黨在議場上競爭。
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