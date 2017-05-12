雙城論壇變數增？ 柯：客隨主便

談到雙城論壇，柯文哲表示，客隨主便，也要看對方安排時間地點，已大概有些眉目，會在確定後才公布。（記者沈佩瑤攝）

2017-05-12 12:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕由世大運參賽國組成的團長會議，昨舉行團體賽抽籤決定組別，但卻完全不見中國隊身影。對此，市長柯文哲、世大運執行長蘇麗瓊今出席活動後受訪，皆指個人賽不會有變數，至於「雙城論壇」進度與討論內容，目前尚未確定。

北市府與富邦金控合作，將在世大運賽會期間，由富邦金控提供金融及7大類保險服務，市長柯文哲、世大運執委會執行長蘇麗瓊等人今出席合作記者會，活動後受訪時被問到，台北上海雙城論壇進度以及是否討論世大運問題。

柯表示，目前還在協商中，因為地點在上海，客隨主便，也要看對方安排時間地點，已大概有些眉目，會在確定後才公布，而世大運應該與教育部比較有關。

蘇麗瓊則立刻補充，雙城論壇若討論世大運，主要是分享辦理運動賽事的經驗，只會放在運動賽事經驗的角度，但是否當作議題，雙方都還沒確定。

此外， 針對世大運爆出中國棄團賽，有學者認為，在蔡政府環境下，柯文哲再如何努力，兩岸一家親政策仍失靈。柯文哲輕描淡寫說，「不會阿！」、「還好啦！」 他認為兩岸不止兩岸，兩黨、各界互相了解、互相尊重，真正親則還加上「互相體諒」。

媒體追問柯文哲稱周子瑜、李明哲事件凸顯兩岸價值觀落差大，柯文哲「會出事」的言論是否引發這起棄賽風波？柯重申，世大運反恐維安都會做好，個人選手安全都會保證，還是歡迎中國來參加。

至於會不會擔心中國大陸派出二軍參加個人賽？蘇麗瓊說，中國大陸不參加團體賽是因為各省全大運競爭激烈，但個人賽應該是沒問題，只要是國家選出代表出賽的選手都被視為一軍，加上世大運是運動員表現的重要機會，並不會擔心中國參加個人賽會有變數。